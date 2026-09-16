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FUTUR III.

Suvremena plesna umjetnost dobiva format koji povezuje predstave, nagrade i razgovore

Piše Davor Lugarić,
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Suvremena plesna umjetnost dobiva format koji povezuje predstave, nagrade i razgovore
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Foto: PROMO
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FUTUR III. zajednički pokreću Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH) i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS (UPPU PULS)

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Važno nam je da se suvremeni ples jasnije vidi kao relevantan dio hrvatske kulture, ali i da umjetnicima otvaramo više mogućnosti za povezivanje i predstavljanje izvan zemlje. A FUTUR III. pokrećemo iz potrebe da plesna i koreografska scena dobije snažno godišnje mjesto susreta, predstavljanja i razmjene.

Rekla je to Iva Nerina Sibila, predsjednica Upravnog odbora UPUH-a i inicijatorica projekta. Suvremena plesna umjetnost ove jeseni dobiva novi format koji na jednome mjestu povezuje predstave, nagrade i razgovore. FUTUR III. Festival hrvatske koreografske scene bit će 3. i 4. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb i Zagrebačkom plesnom centru, s ambicijom da postane središnje godišnje događanje hrvatskog suvremenog plesa.

Foto: PROMO

FUTUR III. zajednički pokreću Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH) i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS (UPPU PULS). Pilot-izdanje povezuje tri programske cjeline: izvedbe predstava nagrađenih Godišnjim strukovnim nagradama za suvremeni ples za prethodnu godinu, proglašenje novih laureata za 2026. i diskurzivni program "Kako smo zajedno?", usmjeren prema budućnosti scene.

Foto: PROMO

- Ime FUTUR III. polazi od ideje vremena koje još ne postoji - budućnosti čiji oblik tek treba osmisliti. Nastavljamo se pritom na iskustvo FUTURA II. iz 2017., kad je plesna zajednica zajednički stvarala i kurirala privremeni prostor za ples. Taj princip suradnje želimo prenijeti i u novi format: ne ponuditi unaprijed gotovu platformu, nego otvoriti prostor u kojem se ona može graditi kroz susrete, iskustva i različite glasove scene - rekla je Iva Katarinčić iz UPPU PULS-a.

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