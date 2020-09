Burgermanija: Gušta se u burgerima od lososa i bifteka

Zagreb Burger Festival prilagođen je mjerama s manje kućica. Ipak, nije se izgubilo na kvaliteti jer su se okupili probrani ugostitelji - Marko Palfi, Mate Janković, Ivan Pažnin

<p>Na zagrebačkom Strossmayerovu trgu do 13. lipnja traje 5. Zagreb Burger Festival. A ako je suditi po “startu”, ovo bi trebao biti i dosad najbolji. Svake godine bivao je sve bolji, a konkurencija, ali i profesionalni izazov, chefove su “natjerali” da bude sve bolji, ponuda bogatija i raznovrsnija, a u takvoj kombinaciji najviše profitiraju posjetitelji i ljubitelji burgera. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ove su se godine, logično, prilagodili epidemiološkim mjerama, no uspjeli su okupiti probrane ugostitelje i chefove, a oni su Mate Janković, Ivan Pažanin, Mario Mihelj, Marko Palfi, Goran Nišević i Marin Medak.</p><p>Bio bi grijeh kad bi ljudi uz hranu ostali žedni pa je i taj dio kvalitetno riješen izborom piva, gemišta, ali i razigranim koktelima iz radionice Adriana Nejašmića.</p><p>Sukus je poznavatelja kako u manjem broju kućica festival nije izgubio na kvaliteta, dapače, samo je dobio “probranim” izborom ugostitelja koji su imali hrabrosti u ovakvim uvjetima prihvatiti se ovakvog zadatka.</p><p>Adut Instituta za burgere Mate Jankovića je Pepper Bad burger, s dvije pljeskavice i dva sloja sira. Tu je još relish od crvene paprike, iceberg salata, spica mayo i poseban dodatak - drobljene bučine sjemenke.</p><p>Njihova je ovogodišnja tema sjajan filma “Dobar, loš, zao”, a u tom su smjeru poredali burgere i po ljutini. Spomenuti Pepper Bad je otprilike srednji, a najblaži je onaj koji “ima” lik Clinta Eastwooda.</p><p>- Htjeli smo izaći iz klasične ponude burgera, a kako uvijek preferiramo hrvatske proizvođače, sad su sve naše namirnice s hrvatskih OPG-ova. Ove godine smo se povezali i s proizvođačem umaka Volim ljuto. Film je sjajan i to je bila odlična poveznica. Clint je u našem slučaju najblaži po ljutini, ali i u filmu je on dobar - objasnio je Ivan Badžer iz Instituta za burgere Mate Janković.</p><p>U standardnoj ponudi The Garden Kitchena chefa Marka Palfija već je hvaljeni Smookey Double D, a ove godine je njegov novitet burger od lososa.</p><p>- To je konceptualno, uvijek nastojimo imati jedan riblji burger. Ove smo se godine odlučili za losos, koji je jako raširena namirnica, a dobro podnosi začinjavanje. On je mješavina azijskih začina, a ostatak je francuski. Ljudi jako dobre reagiraju na taj ‘miks’ okusa - rekao nam je chef Marko Palfi.</p><p>Osim lososa, u ponudi je i klasičan mesni burger, a za ovu prigodu nazvali su ga “Dekadent”.<br/> Rade ga od odležanog ribeye odreska, a u njega ide i umak od tartufate. Dodaje se još i majoneza s tartufatom, grila se luk srebrenac...</p><p>- Kao i uvijek, svaki dan sve radimo od ‘nule’. Samo slažemo meso, umake, sve sastojke, nemamo nikog ‘vanjskog’, a sve je to svježe. I ljudi su to prepoznali, navala je takva da ne stignemo sve to napraviti, svaki dan rasprodamo ono što pripremimo - dodao je Palfi.</p><p>U crvenom pecivu adut Brewbitesa je Spicy Senorita. Već sam naziv govori da je to samo za odvažne, one koji dobro podnose ljutinu, no naravno da ima i onih blažih varijanti.</p><p><br/> </p><p>Umak spravljaju sami, zovu ga “Salsa Fire”, a i oni surađuju s proizvođačima ljutih umaka, a za Spicy Senoritu koriste Brutalero. U njega još stavljaju salatu, rajčicu, dimljenu mozzarellu, krastavce... To je burger za ljubitelje začinjene hrane.</p><p>Reshetka International svake godine oduševljava kreacijama i idejama. Njihov Divlji Đuro, mješavina od divljači i junetine, već je dobro znan, a Nikola Božić je ove godine dodao gasa pa u ponudu stavio i još dva noviteta. Jedan od njih je burger “E buraz”, s junetinom iz domaćeg uzgoja, koja se dvaput melje, a potpuno novi doživljaj burgera daje mu pašteta od jetrica i krema od dimljenog češnjaka. Drugi, koji svakodnevno dolazi u ograničenim količinama od 30 komada dnevno, je Đurina, frende, od dry aged bifteka. Meso je odležano od sedam do deset dana.</p><p>- Njega meljemo samo jednom, to je meso ipak nježnije i vlakna lako pucaju. Drugačija je tekstura tog mesa i dojam, no odvažili smo se za njega i pogodili - rekao je Nikola Božić.</p><p>Oni se razlikuju i po roštilju na kojemu spremaju meso, a to su kamado roštilji. Na glasu je onaj koji “malo dimi” pa je pogodan i za balkone. Božić na njima radi već tri i pol godine.</p><p>- On mi je za burgere najbolji, imam direktnu i indirektnu vatru, a u stvari je multifunkcionalan. U njemu možemo dimiti, posluži kao pizza peć, krušna i za pečenje - kaže Božić.</p><h2>DEKADENT</h2><p>SASTOJCI: 150 g mljevenog odležanog ribeye odreska, briosche pecivo za burger, truffle majoneza (dvije jušne žlice majoneze i jedna čajna tartufate), 30 g grilanog luka srebrenca, 35 g zrelog narančastog cheddar sira, 25 g rikule</p><p>PRIPREMA: Burger pečemo 2,5 minuta sa svake strane. Kad ga okrenemo, na njega stavimo grilani srebrenac i cheddar da se otopi. Ciljano pečenje mesa je medium. Razrežemo Brioche pecivo na pola, tostiramo na grillu i premažemo majonezom tartufa. Stavimo svježu rikulu i pečenu pljeskavicu od burgera s lukom i sirom.</p><h2>TROPSKI GEMIŠT</h2><p>SASTOJCI: 2 dl pola-pola vino, 2 dl Jamnica, 2 cl Monin sirup od marakuje, led, svježa menta</p><p>PRIPREMA: U čašu uliti vino, sirup pa promiješati. Dodati led i nadoliti Jamnicom te lagano, jako lagano promiješati piće. Dodati mentu za dekoraciju.</p><h2>JUNGLE BIRD</h2><p>SASTOJCI: 0,04 tamnog ruma, 0,04 cijeđenog ananasa, 0,015 cijeđene limete, 0,015 šećernog sirupa, 0,02 cijeđenog grejpa</p><p>priprema: Sve prošejkate u shakeru, izdubite grejp i u njega ulijte koktel s mrvljenim ledom. To je ljetni osvježavajući koktel koji ima blagu notu gorčine od grejpa, ananasa i ruma. </p><h2>SPICY SENORITA</h2><p>SASTOJCI: za pljeskavicu: junetina, sol, papar, mljeveni luk, mljeveni češnjak, začin Argentina, maslinovo ulje i suncokretovo; sastojci za umak 'salsa fire': pomodorina (rajčica con case, svježa rajčica, sol, lovorov list, crni papar mljeveni, usitnjeni češnjak, ljuta paprika, čili paprika, kajenski papar i brutalero (od Volim ljuto) </p><p>priprema: U lonac prvo ide pomodorino pa lagano dodajte začine. Kad zakuha stalno miješati da ne izgori pa smanjiti vatru i još miješati. Prokuhati do 20 minuta. Crveno pecivo namažemo ljutim umakom, a zatim stavimo iceberg, kisele krastavce, rajčicu, meso, dimljenu mozarellu i gore umaka.</p>