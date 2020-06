Noviteti u Zagrebu: Probajte sushi burger u tri varijante

Sushi burger oblikom podsjeća na burger, ali ipak se radi o sushiju. Naglasak je na ribi pa nije cijeli omotan nori algama, kaže Igor Čimbur, vlasnik SoHo sushi bara

<p>SoHo sushi bar u Zagrebu otvoren je polovicom veljače ove godine na Valentinovo. Pored petnaest vrsta sushija, miso juha i salata te opcije 'all you can eat', u ponudi od sada imaju i sushi burger. Riječ je o trendu koji u zapadnim zemljama postoji već godinama, a sada je po prvi put dostupan i kod nas. Sushi burger dolazi u tri varijante, od tune, lososa i prženih kozica. </p><p>Sushi burger od lososa sastoji se od klasične sushi riže začinjene rižinim octom. Između toga je svježi losos, rikola i krem sir u kombinaciji s koprom. Na kraju se dodaje sushi topping koji je kombinacija raznih sjemenki te se od s gornje prema donjoj strani omota norijem.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pripremanje sushi burgera</p><p>Razlika između rolica i burgera je prije svega u veličini, ali i u okusu jer je kod burgera naglasak na ribi, dok se kod sushija više osjeti okus mora zbog norija koji potpuno omotava rolicu.</p><p>- SoHo smo otvorili prije korone. Nekako smo preživjeli taj period jer nam se ponuda većinom bazira na dostavi. Sada smo dodali novitete, a posebno se ističe sushi burger koji oblikom podsjeća na burger, ali ipak se radi o sushiju - kaže jedan od vlasnika, poduzetnik i ugostitelj<strong> Igor Čimbur </strong>te dodaje da će uskoro u ponudi imati u sushi tacose s prženom ribom ili piletinom. Naći će se i sushi donut na pazi povrća te pizza sushi.</p><p>- Radit ćemo sushi u varijantama koje još nisu zastupljene kod nas. To ćemo dodati u našu klasičnu ponudu. Mislim da će to biti zanimljivo našim ljudima - kaže te dodaje da se ponuda ipak najviše bazira na pripremljenim raznim sushi rolicama koje se za sada mogu kupiti samo u kutijama. </p><p>- Po komadu trenutno ne prodajemo zbog sigurnosti, ali i to će se vratiti - kaže te dodaje da je 'all you can eat' opcija sada opet dostupna srijedom od 19 sati. Cijena sushi burgera kreće se od 45 do 55 kuna, ovisno o vrsti.</p><p>- Koristimo kali tunu, a to je najkvalitetnija nakon japanske. Losos je norveški i sve radimo na dnevnoj bazi, a namirnice su uvijek svježe - kaže Igor.</p><p>- Najveća razlika između burgera i rolica je da je burger veći, a jedan je sasvim dovoljan za najesti se - kaže te dodaje da su sa sushi burgerom prvi u Hrvatskoj, dok je vani taj trend krenuo još prije 15 godina.</p><p>- SoHo je prije svega namijenjen mladima, a ovaj burger je na zapadu hit među tinejdžerima dok stariji ipak preferiraju rolice.</p><p>- Kod nas sve više ljudi jede sushi, za razliku od vremena kada se tek pojavio. Mislim da će on kod nas kroz deset godina postati kao sendvič koji će se moći kupiti bilo gdje, jer je hranjiv i dobrog okusa - smatra vlasnik te dodaje da je sushi burger američki koncept, dok se u Japanu umjesto rolica više jede sashimi - kaže.</p>