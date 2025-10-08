'Butkovićev prvi tekst o meni je bio pozitivan, a nije probao moju hranu. Tu je krenuo sukob'

Poznati chef i bivši suvlasnik zagrebačkog Noela, Mario Mandarić, izazvao je buru na društvenim mrežama nakon što se pohvalio da je registrirao žigove 'Plava Kamenica' i 'Kult Plave Kamenice', imena koja već godinama koristi poznati gastroportal Davora Butkovića.

- Moj motiv nije bio negativna kritika koju sam dobio na tom portalu, već želja da pokažem poslovnu nesposobnost Davora Butkovića koji ocjenjuje druge, a sam nije zaštitio vlastiti brend. Svoj sam cilj ostvario - rekao je Mandarić, dodavši uz smijeh da mu je dovoljno i to ako Butković 'od jučer ne spava dobro'.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Vrhunski hrvatski chef Mario Mandarić odgovorio je na naša 24 pitanja

Objava je izazvala burne reakcije među ugostiteljima i novinarima, a Romano Bolković ju je komentirao kao primjer nedostatka profesionalnosti i poslovne pismenosti medija koji se predstavljaju kao autoriteti u gastronomiji.

Mandarić tvrdi kako ne planira Butkoviću zabraniti korištenje imena, jer bi se pozvao na pravo višegodišnjeg korištenja, no priznaje da ga situacija zabavlja.

Rovinj: Panel na temu "Što možemo naučiti od Turske?" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Možda s tim žigom neću napraviti ništa, a možda otvorim adventske kućice Plave kamenice za ugostitelje s lošom ponudom - rekao je kroz šalu.

Njegov odvjetnik Ivan Begić potvrdio je da je žig registriran na Mandarićevo ime, ali i da je chef spreman besplatno ga ustupiti svima koji imaju dobru ideju, ne i Butkoviću.

Portal Plava kamenica zasad se nije oglasio o cijeloj situaciji, a na upite redakcije nisu odgovorili ni Davor Butković ni glavna urednica Sanja Simić.

Mario Mandarić gostovao je i u Podcast Inkubatoru, gdje je ispričao kako su krenule nesuglasice s Butkovićem.

- Kad sam se vratio iz Engleske u Noel Buje, tada smo se on (op.a Davor Butković) i ja prvi puta osobno upoznali. On je pisao neki članak o mojoj hrani koji je bio pozitivan, ali ga je napisao prije nego li je večerao. I tu su krenule prve nesuglasice. Poslije je napisao, a u to vrijeme je chef bio Goran Kočiš, da ja nisam kuhar Michelinovog kalibra što se moglo vidjeti večerom u sedam sljedova u restoranu u Bujama. Zanimljivo je bilo to što je taj menu slagao Kočiš, dobitnik Michelinove zvjezdice, kad je Butković bio. Tako da je Butković posrao taj jelovnik koji je Goran radio misleći da sam ga radio ja. Da je znao da ga je Goran napravio, uzdigao bi ga u nebesa.

Kad sam preuzeo Noel Zagreb, napisao je kako metropola više nema niti jedan fine dining restoran.

Mi se nikad nismo dovoljno upoznali da bi on mogao kreirati osobno mišljenje o meni. Ono proizlazi iz mišljenja nekih drugih ljudi o meni, eventualno. Čovjek nema svoje ja. Sjedni na kavu sa mnom pa prosudi kakav sam...

Nedavno sam pričao s glavnim direktorom Michelina za ovaj dio Europe, čovjek je Talijan. Sergio je inače podrijetlom iz Istre. Rekao mi je kako je lani Noel bio najbolji Noel. Kad ti to kaže takva osoba, što će ti onda nekakav samoprozvani food kritičar ili gastro portal - ispričao je Mario.

