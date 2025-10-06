Obavijesti

VELIKA ISPOVIJEST

Mandarić: Ovo je cijela istina zašto sam Butkoviću uzeo žig!

Piše Marijana Matković,
Mandarić: Ovo je cijela istina zašto sam Butkoviću uzeo žig!
Zagreb: Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem na Ilici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mario Mandarić kaže kako iza činjenice da je registrirao žig i ime Plava kamenica, pod kojim Davor Butković godinama objavljuje gastronomske recenzije nema velikog plana, a možda i - ima

Kao što sam već rekao nekim vašim kolegama, moj motiv za to da zaštitim žig i ime Kult plave kamenice i Plava kamenica nije vezan s negativnom kritikom koju sam dobio za svoju kuhinju na tom portalu. Cilj je bio pokazati poslovnu nesposobnost Davora Butkovića koji godinama ocjenjuje poslovnost restorana, a sam nije zaštitio vlastiti projekt i posao. Zasad sam ostvario taj cilj i u ovom trenutku ne razmišljam o tome što ću s tim žigovima dalje, kaže Mario Mandarić, bivši chef i suvlasnik zagrebačkog restorana Noel,  poznat i po humanitarnim akcijama u Africi, koji se tijekom vikenda na Facebooku pohvalio time kako je 'zabio gol' poznatom političkom i gastroenološkom novinaru. 

Zagreb: Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem na Ilici
Zagreb: Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem na Ilici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mario Mandarić slovi za jednog od najboljih hrvatskih chefova, sa inozemnom karijerom

- Ovim putem želim javno istaknuti da sam ja već duže vrijeme vlasnik registriranih žigova ‘Kult Plave Kamenice’ i ‘Plava Kamenica’. Stoga pozivam sve koji koriste ta imena u svojim poslovima, naslovima, eventima ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj aktivnosti, da se jave mom odvjetniku na mail ivan@odvjetnik-begic.hr, radi dogovora o najmu prava na korištenje mojih žigova i reguliranja daljnjih aktivnosti pod tim imenima - objavio je, naime, Mandarić, što je izazvalo brojne reakcije vlasnika restorana, enologa, kuhara, ali i 'obične' publike koja već godinama prati spomenuti portal. 

Rovinj: Panel na temu "Što možemo naučiti od Turske?"
Rovinj: Panel na temu "Što možemo naučiti od Turske?" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Davor Butković

- Iznenađen sam time koliku je reakciju ovaj moj potez doživio. Zasad nemam neke posebne planove vezano uz Plavu kamenicu ili Kult plave kamenice. Meni je dovoljno već i to ako gospodin Butković od jučer ne spava dobro - odgovara Mandarić uz smijeh, očito zadovoljan što je Butkovića ovime uspio javno poniziti. Među ostalima, to je primijetio i poznati novinar Romano Bolković, u svojoj objavi na Facebooku, koji činjenicu da Butković nije zaštitio poslovni projekt na kojem godinama radi smatra znakom nedostatka  „profesionalnosti i poslovne pismenosti medija koji se predstavljaju kao autoriteti u ugostiteljstvu”.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Uz dobru kuhinju i motore, čini se da kuhar Manndarić voli i intrige

- Kako je moguće da se digitalni medij, koji godinama posluje, prima oglašivački novac i tvrdi da je “najutjecajniji gastro portal u regiji”, pokazao ovakvu poslovnu naivnost? Brend je osnovni kapital svakog medija. Registracija žiga je elementarna zaštita identiteta, pogotovo ako portal živi od reputacije i sponzorstava - ističe Bolković te dodaje da je ozbiljno pitanje i što takav previd govori sponzorima i partnerima koji plaćaju prisutnost na tom mediju te zaključuje: 

- Kako javno vjerovati kritikama i ocjenama nekog tko vlastiti brend ostavlja nezaštićenim?

Ovo su pitanje postavili mnogi komentatori ispod Mandarićeve objave. No, u ovoj situaciji zapravo je puno važnije ono drugo: Može li portal Plava kamenica uopće nastaviti s radom? 

ŽIVOTNI INTERVJU Tko je chef Mario Mandarić? Obožava tetovaže, Harley Davidsone i let avionom...
Tko je chef Mario Mandarić? Obožava tetovaže, Harley Davidsone i let avionom...

Na žalost mnogih, Mandarić kaže kako ovim potezom ne može zaustaviti Butkovića u daljnjem radu na istoimenom portalu, niti bi se u to upustio, jer "pravni sustav poznaje pravo koje se temelji na više godina korištenja istog imena".

- Kad bih pokušao zabraniti da on dalje koristi ime Plave kamenice, Butković bi me mogao tužiti i vjerujem da bi na temelju desetljeća koliko portal radi pod tim imenom, sigurno dobio spor. No, ja se ni ne želim upuštati u to – pojašnjava. 

Ivan Begić, odvjetnik preko kojega je Mandarić zaštitio žigove i ponudio ih na besplatno korištenje svima koji budu imali dobru ideju, potvrdio nam je da je poznati chef njegov klijent, no kazao je kako on i Mandarić imaju dogovor da zasad ne izlaze s drugim informacijama u javnost. 

'VAŽNO JE RAZBITI PREDRASUDE' Mario Mandarić pomagao je kandidatima 'Života na vagi': Zdrava hrana može biti ukusna!
Mario Mandarić pomagao je kandidatima 'Života na vagi': Zdrava hrana može biti ukusna!

- A što se gospodina Butkovića tiče, on vjerojatno tek mora razmisliti o tome što će i kako dalje – zaključio je. 

No, što Mandarić zapravo planira  s Kultom plave kamenice i Plavom kamenicom? Begić nas podsjeća kako je već objavio da je spreman dati žig besplatno onima koji bi ga iskoristili za dobru ideju. Može li to biti i Butković, ako se javi s dobrom idejom, pitamo Mandarića, no jasno odgovara da baš i ne postoji mogućnost da Plavu kamenicu vrati u 'Butkovićevo krilo': Dodaje da se trenutno bavi školom kulinarstva u kojoj predaje, te da ne razmišlja o tome što će sa žigom koji je registrirao na svoje ime napraviti dalje. 

Foto: Kult plave kamenice

Kako je moguće da portal posluje, naplaćuje oglase i radi bez zaštite imena i žiga, pitaju se mnogi

- Možda ništa, a možda ipak nešto bude, poigrava se chef Mandarić s odgovorom, pa dodaje: "To ime možemo koristiti za svašta, Na primjer otvoriti kućice Plave kamenice na adventu za ugostitelje s lošom ponudom, pa im ponuditi marketinške usluge". 

Iz njegovog tona očito je da se dobro zabavlja na račun podijeljenih stavova o recenzijama gasronomske i enološke onude koje objavljuje Plava kamenica. Naime, oko tog portala već se godinama 'lome' različita mišljenja: Veliki je broj restorana koje je na Plavoj kamenici pohvalio, za koje dio struke smatra da to ne zaslužuju. Istodobno, postoji i dio restorana koji inače imaju sjajne recenzije, ali na Plavoj kamenici dobivaju jako loše ocjene i komentare, pa dio struke smatra da se Butković vodi time da ocjene odgovaraju onome tko koliko plati za reklamu. Takvi se stavovi mogu primijetiti i u brojnim komentarima ispod Mandarićeve objave, u kojima se nižu i brojne pohvale Mandariću za potez na koji se odvažio.

U ponedjeljak smo pokušali dobiti komentar Sanje Simić, glavne urednice portala Plava kamenica, a e-mailom na adresu Plave kamenice zamolili smo za komentar i Darka Butkovića, no do zaključenja teksta nisu nam odgovorili. 

