Živjele Ladarice!

Čak 76 godina tradicije: Lado slavi moć žene u glazbi i plesu

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 925STUDIO

Prva izvedba Ladova koncerta bila je još 1950. u Zagrebu i otad se rođendanski koncerti uvijek održavaju u HNK. Ansambl okuplja zaljubljenike u narodnu pjesmu i tradicionalne plesove

Još se nisu slegli dojmovi od našega gostovanja na izložbi Expo u Osaki, a već smo u pripremama za rođendanske koncerte. Jako smo uzbuđeni jer imamo i nekoliko novih koreografija koje ćemo prvi put pokazati publici, pa smo svi vrlo predani na svakodnevnim probama. Radimo i po nekoliko sati na dan, i to na svim aspektima, i plesu i pjevanju, a istodobno se pripremaju i naši svirači, prenosi nam Klara Kašnar, jedna od plesačica ansambla Lado uoči obilježavanja 76. rođendana ove nacionalne kulturne institucije.

Obljetnica će biti obilježena serijom svečanih godišnjih koncerata “Vode”, koji je koncepcijski i programski osmislila Ladova umjetnička direktorica, Zrinka Posavec. Premijera koncerta je 20. 10. u Lipiku, a zagrebačka publika imat će priliku doživjeti izvedbe 29. i 30. 10, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu te 24. i 25. 11. u KC Vatroslava Lisinskog, ističu.

Za koncerte u HNK nema ulaznica u slobodnoj prodaji, pa publika još može potražiti svoje mjesto samo u Lisinskom. Prva izvedba Ladova koncerta bila je još 1950. u Zagrebu i otad se rođendanski koncerti uvijek održavaju u HNK. Ansambl okuplja zaljubljenike u narodnu pjesmu i tradicionalne plesove otimajući ih zaboravu.

Foto: Lado

Ovogodišnji koncert “Vode” posvećen je povezanosti čovjekove kulturne i prirodne baštine, a publiku očekuju antologijske koreografije i glazbeni brojevi iz bogatog Ladova repertoara, s naglaskom na plesove i pjesme iz Moslavine, Pokuplja, Slavonske i Sisačke Posavine, Baranje te Primorja. 

