Cameron Diaz otkrila tri ključa uz koja će svi zdravo ostarjeti

Oko 40. rođendana počela sam razmišljati o tome što znači starost, piše Cameron Diaz u uvodu svoje 'Knjige dugovječnosti'.

Htjela je saznati više o tome kako vrijeme utječe na naša tijela i krenula je putovati Amerikom kako bi o tome razgovarala s vodećim medicinskim stručnjacima. Naučila je da dok starimo najveći efekt na nas imaju jednostavne stvari.

- Tri ključa zdravog starenja su konzumiranje hranjivih namirnica, često kretanje i dovoljno odmora - zaključila je Cameron Diaz (47).

Otkrila je i svoju idealnu formulu za "najsavršeniji" dan:

Probudila sam se odmorna nakon cijele noći dobrog sna punog snova. Prvo namjestim krevet, jer je to jedan od rituala koji za mene označava početak novog vedrog dana. Nakon što operem zube, popit ću litru vode, a zatim ću meditirati 20 minuta, jer to opušta tijelo i mozak, dovodeći me u mirno energetsko stanje. Tada je vrijeme za hranu, nešto bjelančevina i ugljikohidrata i nešto masnoće - možda komad tosta s avokadom ili zdjela zobenih pahuljica. Nakon toga, vježbam. Cijela ova rutina traje otprilike sat i 15 minuta od početka do kraja, a ravnoteža njezinih komponenti - odmora, ishrane i kretanja - je ono što sam pronašla kao savršenu formulu za postizanje energije, uzbuđenja i spremnosti za dan ispred mene.

Tijekom cijelog dana pokušavam biti svjesna koliko i koju hranu jedem i koliko se krećem. To kako se osjećam dobar je pokazatelj jesam li se dovoljno odmorila, jesam li dovoljno i kvalitetno jela i jesam li bila dovoljno aktivna. Ako budem aktivna bez dovoljno hrane, osjećat ću iscrpljenost. Ako jedem previše i krećem se premalo, boljet će me trbuh i osjećat ću se sporo i opterećeno. Ako se krećem tijekom dana i za 'gorivo' stalno unosim zdrave grickalice, moja energija je neprestana.

Ranije jedem večeru jer ne volim spavati s punim želucem. Navečer je vrijeme za preokretanje protoka energije i odmor. Zato izbjegavam tešku hranu prije spavanja. Pobrinem se da mi je soba uredna i mračna. Svu elektroniku izbacila sam iz spavaće sobe jer stvaram najbolje okruženje za odmor koji mogu pružiti sebi, tako da ću imati energije za sljedeći dan. Sljedeće jutro proces započinje ispočetka.

