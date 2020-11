Čarolija planinarenja: 6 razloga zašto bi ga svi trebali isprobati

Bilo da se radi o planinarenju na višu planinu ili se radi samo o udisanju svježeg zraka i tjelesnoj aktivnosti, planinarenje je način da se isključite i ponovo povežete sa zemljom

<p>Dosta ljudi voli planinariti, neki to smatraju pravim odmorom za dušu i tijelo, neki to smatraju reduciranjem stresa, a nekima je planinarenje životna avantura koju ne bi propustili. Od planinarenja imate puno prednosti. Od smanjenja tjeskobe do podučavanja vještinama preživljavanja, evo nekoliko uvjerljivih razloga zašto biste nekad trebali otići planinariti.</p><h2>1. Planinarenje je dobro za vaše srce</h2><p>Ova vrsta vježbanja smanjuje razinu lošeg kolesterola u krvi, dok istovremeno povećava dobru. Također može poboljšati cirkulaciju krvi, smanjiti ili spriječiti povišeni krvni tlak, poboljšati rad srca i smanjiti rizik od razvoja dijabetesa. Aerobne aktivnosti umjerenog do visokog intenziteta dobre su za vaše srce, a to može uključivati ​​planinarenje uzbrdo ili nošenje teškog ruksaka.</p><p>Planinarenje smanjuje stres, a istovremeno poboljšava naše raspoloženje. Uz sve ove pogodnosti, rizik od akutnog srčanog udara znatno je manji.</p><h2>2. Smanjuje anksioznost</h2><p>Prvo, kada planinarite morate obratiti pažnju kamo hodate. Bez obzira radi li se o ravnom terenu ili brdovitom dijelu, planinarenje nam pomaže da ostanemo centrirani i koncentrirani u stvarnom vremenu. Budući da se mnogi ljudi bore protiv tjeskobe, ovakav izlazak u prirodu može vas znatno smiriti, pogotovo kad udišete svježi zrak i okruženi ste prirodom.</p><p>Jedan od načina da se to učini je korištenje svih osjetila tijekom pješačenja. Usredotočite se na to kako se oštar zrak osjeća na vašem licu, zvuk šuštanja lišća i mir.</p><h2>3. Djeluje kao trening u intervalima</h2><p>Ovisno o tome na kojem ste dijelu planine bili, za različite dijelove, uspone i slično, koristili ste različite dijelove tijela i iskorištavali više energije kad vam je bilo potrebno. Iako većina ljudi planinarenje ne smatra intervalnim treningom, to on definitivno je. Ova vrsta kardio vježbanja znači davanje sve od sebe na kratko, nakon čega slijedi period odmora. Zapravo je intervalni trening jedna od najučinkovitijih vrsta kardio treninga, pomaže vam sagorijevati kalorije dok ste na stazi. </p><h2>4. Planinarenje nas čini zahvalnima</h2><p>Znate onaj osjećaj kad se vratite sa dobrog i kvalitetnog treninga i zakoračite u topli, vrući tuš? No nakon toga se osjećamo kao da smo nešto postigli, zahvalni smo. Osjećamo se ispunjeno. Tako je i s planinarenjem. </p><p>Majka priroda nas podsjeća da nikada niti jedan trenutak ne uzimamo zdravo za gotovo.</p><h2>5. Uči nas vještinama preživljavanja</h2><p>Bez obzira namjeravate li ozbiljno planinariti ili samo uživati u prirodi, odmak od modernih sadržaja uči nas vještinama preživljavanja. Planinarenje nas upoznaje s divljinom i tjera nas da cijenimo ljepotu i blagodat prirode. Planinarenje je jedno vrlo edukativno iskustvo.</p><h2>6. Pomaže nam da shvatimo neke stvari</h2><p>Dok odlazite u šumu, dok se penjete, imate priliku da kritički razmislite o nekim stvarima, da promislite što biste mogli učiniti kako biste se poboljšali. Ponekad je lako zaboraviti da nam ne treba puno, piše <a href="https://www.realsimple.com/health/fitness-exercise/hiking-benefits" target="_blank">Real Simple.</a></p>