'Časni sude, žene su mi slabost'

Veliko krivično vijeće Zagrebačkog okružnog suda, kojim je predsjedao sudac Terezija Krog, osudilo je Milorada Beronju (27) iz Beograda na kaznu strogog zatvora u trajanju od tri i pol godine zbog 12 krivičnih djela za koja je optužen, a koja je počinio uglavnom u Zagrebu. Zamjenik okružnog tužioca Vera Popović tijekom glavne rasprave odustala je od toga da ga tereti za još sedam krivičnih djela, a već i u ovih 12, koje je sud prihvatio, svašta se našlo, piše Večernjakov reporter Robert Eržišnik u vijesti na Crnoj kronici u ožujku 1977. godine.

