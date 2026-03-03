Obavijesti

'Časni sude, žene su mi slabost'

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na suđenju M. Beronji pokazalo se da je najmanje sedam žena prevario uzevši im novac, uz obećanje da će ih oženiti

Veliko krivično vijeće Zagrebačkog okružnog suda, kojim je predsjedao sudac Terezija Krog, osudilo je Milorada Beronju (27) iz Beograda na kaznu strogog zatvora u trajanju od tri i pol godine zbog 12 krivičnih djela za koja je optužen, a koja je počinio uglavnom u Zagrebu. Zamjenik okružnog tužioca Vera Popović tijekom glavne rasprave odustala je od toga da ga tereti za još sedam krivičnih djela, a već i u ovih 12, koje je sud prihvatio, svašta se našlo, piše Večernjakov reporter Robert Eržišnik u vijesti na Crnoj kronici u ožujku 1977. godine.

