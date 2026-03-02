Obavijesti

Komentari 0
Dolenčić je uprizorio 'ribarske svađe' s glumcima - na Dolcu

Piše Ana Vukašinović,
DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Glumci kazališta Gavella postali su prodavači ribe, Dolac njihova pozornica, a prolaznici publika

Uoči skorašnje premijere predstave "Ribarske svađe" Carla Goldonija u režiji Joška Juvančića, koja se priprema u kazalištu "Gavella", na Dolcu je pripređena neobična kazališna promocija.

