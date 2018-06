Celulit se ‘hrani’ alkoholom, bijelim kruhom i slatkišima

Celulit nastaje zbog niza razloga, poput slabosti vezivnog tkiva, poremećaja cirkulacije, fizičke neaktivnosti, nepravilne prehrane, stresa ili pušenja, a najviše se javlja na koži bedara, stražnjice, oko koljena, trbuha i skočnih zglobova.

Uglavnom se pojavljuje kod žena zbog drugačije strukture potkožnog tkiva kod muškaraca i žena te zbog estrogena koji ima važnu ulogu u razvoju žene. Stručnjaci se slažu da ključ uspješne borbe protiv celulita leži u zdravom načinu života.

- U današnje vrijeme možemo se puno lakše boriti s celulitom nego prije, jer je sve više spoznaja i istraživanja. Bitan faktor su hrana i piće, ali i njihova kvaliteta - ističe magistra nutricionizma Mirela Marić iz Nutrilife Centra.

Općenita je preporuka jesti laganu hranu, siromašnu zasićenim masnoćama, a bogatu vitaminima, mineralima, vlaknima i vodom. Uz promjenu svakodnevnih prehrambenih navika iz kojih bi trebalo izbaciti sve rafinirane i prerađene namirnice, prženu i preslanu hranu, potrebno je uvesti svakodnevnu fizičku aktivnost i paziti na hidriranost organizma. Tijekom dana preporučuje se popiti dvije do dvije i pol litre tekućine, najviše u obliku vode, a odlična dopuna su i biljni čajevi.

- Kave, alkohola i gaziranih pića također se treba kloniti jer potiču stvaranje celulita, a zamjena mogu biti svježe sokovi, kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat.

- Prerađena te slatka i jako slana hrana potiče zadržavanje tvari u organizmu i nakupljanje tekućine te tako i stvaranje celulita, što je razlog za izbjegavanje. Isto vrijedi i za suhomesnate proizvode jer se sporo probavljaju, upozorava nutricionistica Marić Bulat.

Osim što je vrlo kaloričan i deblja, šećer otvrdnjuje kolagenska vlakna koja se nalaze s unutarnje strane kože, pa masnoća postaje još vidljivija. Istodobno dolazi do otvrdnjavanja krvnih žila, zbog čega se cirkulacija usporava pa se tijelo ne može riješiti masnoća i štetnih tvari. Iz istog je razloga potrebno piti manje kave - sve više od šalice na dan usporava cirkulaciju.

Jednako djeluju i napici bogati kofeinom, kao i alkohol koji u većim količinama usporava cirkulaciju te povećava razinu masnoća u krvi. Koža prilično loše podnosi i naglo mršavljenje i ponovno naglo debljanje te nastaju još veće nakupine celulita. Uzrok je među ostalim i taj što dijete za brzo skidanje suvišnih kilograma sadržavaju male količine proteina. Naš organizam pretežito se sastoji od vode i proteina te stoga dolazi do velikih i naglih gubitaka na težini. Čak se i kolagen sastoji od proteina, a upravo je on zaštita da masne stanice ne dođu do vanjske površine tkiva. Nedostatkom proteina i kolagen gubi čvrstoću, stoga gubi i sposobnost zadržavanja masnih stanica u dubljim slojevima te nastaje celulit.

BEZ PRERAĐENIH NAMIRNICA - Procesuirane i slane namirnice poželjno je izbaciti iz jelovnika, a integralne žitarice, voće i povrće postaviti kao temelj svakodnevne prehrane.

STOP PUŠENJU ZA LJEPŠU KOŽU - Nikotin iz cigareta također utječe na pojavu celulita, kao i šećer, koji ometa unos vitamina C u organizam, upozorava nutricionistica Marić Bulat.

UMJESTO NEZDRAVE HRANE - Povećajte unos namirnica bogatih vitaminom C (voće i povrće) i kalijem (banane, marelice, breskve, naranče, grah, integralne žitarice, orašasti plodovi).

TOP 10 NAMIRNICA KOJE TREBA IZBACITI S JELOVNIKA:

1. SLATKI SOKOVI

Razni gazirani, a često i negazirani sokovi sadrže puno šećera i umjetnih tvari pa brzo smanjuju napetost kože. Zamijenite ih običnom vodom kojoj možete dodati malo limuna i biljnim čajevima.

2. NEZDRAVA PIZZA

Osim lošeg genetskog nasljeđa, loša cirkulacija također može pogodovati nastanku celulita. Pizza se najčešće sastoji od puno masnoća i bijelog brašna. U kombinaciji su otrov za cirkulaciju.

3. BIJELI KRUH

Nutricionisti preporučuju da se bijelo brašno izbaci iz jelovnika. Za razliku od pirovog, raženog ili rižinog – bijeli kruh povećava razinu inzulina te nosi “prazne kalorije“ koje potiču nastajanje masnih stanica.

4. MASNA HRANA

Kobasice i ostale mesne prerađevine, maslac, margarin, vrhnje i punomasni sir puni su trans masnih kiselina, pa brzo dolazi do povećanog inzulina u krvi, koji potiče stvaranje masnih naslaga i celulita.

5. BOMBONI

I bomboni bez šećera u problematični zato što su prerađeni i često su im dodani konzervansi. Istraživanja upozoravaju da takva hrana može izazvati još veću želju za hranom umjetnog okusa.

6. ALKOHOLNA PIĆA

Alkohol sadrži velik broj toksina i kalorija. Uz to, vitamin C, kalcij i cink teže se apsorbiraju u organizmu i na taj način alkohol blokira njihov učinak protiv masnoća i za ljepotu kože.

7. PERECI

Iako sadrže malo masnoća i kalorija, pereci su puni soli, koja ne samo da može uzrokovati osjećaj nadutosti već i dehidraciju tijela, što će celulit na stražnjici učiniti vidljivijim.

8. ŠEĆER

Hrana bogata šećerom izaziva nagli skok inzulina koji potiče stvaranje masnog tkiva. Vezanjem šećera na bjelančevine slabi uloga bjelančevina i nastaje upala, zbog čega je celulit bolan na dodir u kasnijim fazama.

9. SOJIN UMAK

Prepun je soli, koja na sebe veže vodu, što se zatim najbolje vidi na masnim naslagama na trbuhu, zato je bolje ne dodavati ga hrani, a za okus koristiti svježe začinsko bilje.

10. FAST FOOD

Kombinira nekoliko sastojaka koje treba izbjegavati - visok sadržaj toksina, aditiva, zasićenih masnoća i kalorija. Veći unos brze hrane vodi i do sve većih naslaga masnoća i vidljivosti celulita.

