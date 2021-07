- Kad volimo, a ne znamo kako to pravilno raditi, povrjeđujemo onog koga volimo - napominje Tich Nhat Hanh vijetnamski redovnik i Zen učitelj.

Inače, Zen je škola mahayana budizma koja je nastala u Kini za vrijeme dinastije Tang, poznata kao škola Chan. Iz Kine se Chan proširio na jug do Vijetnama i postao vijetnamski Thien, na sjeveroistok do Koreje gdje je poznat kao Seonski budizam te na istok do Japana gdje prakticiraju naziv Zen koji je zapravo izvedenica sanskrtske riječi dhyana, što bi u prijevodu značilo - meditacija.

Tich Nhat Hanh kaže kako Zen nudi četiri aspekta prave ljubavi:

MAITRI

Riječ 'maitri' dolazi iz Sanskrita i u prijevodu znači - prijatelj.

Svaki čovjek kojeg volimo trebao bi nam biti i prijatelj, neovisno radili se o romantičnom odnosu ili ne. Ukoliko u odnosu između dvoje ljudi postoji samo strast i želja za osvajanjem, tada taj odnos nije prijateljski.

Ali, valja imati na umu jednu važnu stvar - morate voljeti sebe da biste bili sposobni voljeti druge.

KARUNA

Riječ 'karuna' znači - suosjećanje, odnosno volja i želja da se ponese nečiji teret života.

Naime, ako to nemate u sebi, na tuđu patnju gledat ćete kao na teret koji ne želite nositi, a bez toga nema ni prave ljubavi prema tom čovjeku.

To sad ne znači da biste trebali dopustiti drugima da vas iskorištavaju i crpe vam energiju, već - želite li da netko vama pomogne nositi teret, budite spremni i vi pomoći njemu, i radite to s ljubavlju, razumijevanjem i suosjećanjem.

– Dobro razumijevanje tuđe patnje je najbolji poklon koji možemo nekome dati. Razumijevanje je drugo ime za ljubav. Ako nisi sposoban razumjeti, nisi sposoban ni voljeti - objašnjava ovaj učitelj.

MUDITA

Riječ 'mudita' znači - suosjećajna sreća.

Suosjećajna sreća je sposobnost da se iskreno, od srca veselite zbog nečeg lijepog što se dogodilo nekom drugom. No, da biste bili sposobni za to, trebali biste biti sposobni suosjećati s ljudima u raznim situacijama.

– Put do suosjećajne sreće ide kroz suosjećanje. Tek kad pomislimo da i ljudi kojima zavidimo pate, tek tad im možemo biti puno bliži - kaže učitelj.

UPEKŠA

Riječ 'upekša' označava izbalansiran i smiren pristup.

Takav pristup trebali biste imati prema svemu u životu pa tako i prema romantičnoj ljubavi.

- Iako nam se čini da je svaka ljubav, i romantična, i prijateljska, i roditeljska, puna uspona i padova, prava ljubav je zapravo izbalansirana. Bez upekše u sebi postajemo posesivni i naporni - pojasnio je učitelj.

- Upekša je mudrost i jednakost, odnosno sposobnost shvaćanja da baš svi ljudi na ovom svijetu imaju pravo na slobodu i nitko nema pravo tu slobodu drugima otimati i ograničavati - dodao je.

Tek kad ljudi shvate duboko u sebi kako nemaju pravo osobu koje vole ograničavati, kontrolirati i držati toliko čvrsto uz sebe da ih počnu gušiti, tek tad govorimo o pravoj nesebičnoj ljubavi, prenosi Atma.