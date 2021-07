Svi imamo neke snove ili ciljeve koji ponekad ne krenu onako kako smo zamišljali. Ovisno o tome kako gledate na to, razočaranje može biti pogubno ili prilika za nešto bolje.

Ovo su četiri načina kako preživjeti razočaranje:

1. Ne preuveličavajte razočaranje

Ako to radite, razočaranje će vam nanijeti ogromnu bol. Preuveličavanje se u ovom smislu odnosi na to da ako razmišljate na način ako ne dobijete nešto ovaj put da to nećete dobiti nikada.

Na primjer, ako vam veza ne uspije, vjerujete da neće nijedna u budućnosti. Umjesto toga, podsjetite se da to što to nije uspjelo sada ne znači da budućnost neće biti drugačija.

2. Ne personalizirajte razočaranje

Još jedan uobičajeni način da razočaranje bude veće nego što zaslužuje biti je ako ga personalizirate. Personalizacija ovdje zvuči ovako: Ako ne dobijem ono što želim, znači da nisam dovoljno dobar i to ne zaslužujem.

Ovdje ne uzimate u obzir brojne situacijske čimbenike koji s vama nisu imali nikakve veze. Poanta je da uvijek postoje situacijski čimbenici koji utječu na bilo koji događaj. Događaji ne određuju kakvi ste.

3. Nemojte razočaranje smatrati početkom nečeg još goreg

Mnogi ljudi automatski pretpostavljaju da ako im se dogodi nešto što ne žele, da je to 'loša' stvar koja će vjerojatno dovesti do još goreg ishoda.

Ako ne dobijete posao koji ste tražili, možda mislite da vas nikad nitko neće zaposliti. Razmišljajući na ovaj način neizbježno se osjećate užasno. Razočaravajuće situacije često mogu otvoriti vrata novim događajima u životu koje zapravo želite.

4. Učite iz razočaranja

Uspjeh se često gradi na neuspjehu. Neki od najuspješnijih ljudi na svijetu nisu bili uspješni dok nisu prvo naišli na višestruka razočaranja i neuspjehe.

Ono što je pomoglo tim ljudima da postanu uspješni je to što nisu dopustili razočaranju da ih spriječi u ponovnom pokušaju, a što je najvažnije, iz svakog su pokušaja naučili kako se poboljšati i što bi sljedeći put mogli učiniti drugačije, piše Psychology Today.

