Četiri vrste prave ljubavi prema Buddhi: Maitri, Karuna, Mudita i Upeksha - za sretniji život

<p>Kao što mnogi od nas znaju, prava ljubav nije uvijek dovoljna da bi veza trajala. Ima tu nešto više od samog pukog zaljubljivanja. Ako želite ljubav koja traje cijeli život, trebat će vam naporan rad. Prema <strong>Buddhi</strong>, postoje četiri elementa koja mogu osigurati snažnu i trajnu ljubavnu vezu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Milan i Celestina zajedno su 77 godina.</p><h2>Maitri</h2><p>Maitri doslovno znači 'ljubaznost'. Činjenica da volimo nekoga jednostavno nije dovoljna, također moramo biti svjesni kako voljeti. Iako nekoga volimo puno, moramo se potruditi da ih volimo na pravi način. Da bismo to učinili, moramo promatrati i razumjeti partnera na dubokoj razini.</p><p>Možda se pitate kako to postići. Prema Buddhi, moramo pažljivo paziti na svoje partnere i uložiti istinske napore kako bismo ih stvarno razumjeli. Stvarno slušajte što govore i imajte otvoreno srce.</p><h2>Karuna</h2><p>Karuna se oslanja na suosjećanje. Moramo biti krajnje suosjećajni prema našem partneru i pokušati ih maksimalno razumjeti i suosjećati se s njihovom boli. Tek kada budemo iskreno suosjećajni, moći ćemo biti tu za njih kroz bol koju prolaze.</p><p>Nije uvijek lako osjetiti 100% suosjećanja kada i sami možda prolazimo kroz neke teške trenutke. Međutim, svoje suosjećanje možemo razviti komuniciranjem s našim partnerima. Ako partner može biti istinski otvoren s vama i može podijeliti s vama svoju bol i povrijeđenost, onda vi zauzvrat, možete biti tu za njega.</p><h2>Mudita</h2><p>Mudita znači sreća. Ne možemo uvijek biti sretni, ali trebamo imati na umu da ljubav treba biti izvor ljubavi, svjetla i sreće. Ako vas vaš partner ne čini najsretnijima osobom, to možda nije pravi oblik ljubavi. Sreća će dva srca zbližiti.</p><p>Radite stvari zajedno koje biste inače radili pojedinačno. I ne zaboravite da sreću možete pronaći i u sitnicama.</p><h2>Upeksha</h2><p>To znači sloboda. Uvijek se moramo sjetiti da čak i u vezi bismo trebali imati svoju individualnu slobodu. Svima nam treba prostor da u potpunosti budemo sami i partneri nas trebaju prihvatiti takvima kakvi jesmo, piše<a href="https://thewildchild.co.za/these-are-the-four-elements-of-true-love-according-to-buddha/" target="_blank"> The Wild Child.</a></p>