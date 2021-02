Pogledajte omiljenu četku za kosu. Ako na njoj ima kose, to je u redu - normalno je da nakon češljanja na njoj ostane kosa koja vam je ispala dok ste se češljali. No koliko je zapravo prljava, ima li na njoj ostataka od gelova, laka za kosu, koliko gadno izgleda? Možda na čekinjama postoji film od ostataka proizvoda koje koristite u njezi kose.

Donekle je razumljivo zašto ju ne želite baciti, pogotovo ako se radi o kvalitetnoj četki s posebnim čekinjama, koju ste sigurno i skuplje platili. No svaki put kad prođete takvom četkom kroz kosu, na njoj ostavljate ulje s vlasišta i mrtve stanice kože koje su se zalijepile za čekinje, nakupine proizvoda za oblikovanje kose, kao i bakterije koje su se zavukle između njenih dlačica - kaže Elizabeth Hickman, frizerka i stručna edukatorica za VaultBeauty.

To može dovesti do toga da vam kosa postane masnija i prljavija nego što jest, a tako se mogu produžiti i problemi s tvrdokornom peruti, upozorava. Zato četku za kosu treba redovito čistiti. Frizeri ističu kako to treba učiniti barem jednom mjesečno, iako ju možete oprati i češće. No čak i ako to radite, doći ćete do trenutka kad čišćenje četke nije dovoljno.

Ukratko, kad ste zadnji put zamijenili četku za kosu? I koliko često biste ih trebali mijenjati? Ako je to bilo još u vrijeme kad se u trgovinu moglo ići bez maske na licu, malo ste pretjerali, kaže Hickman.

- Četke za kosu trebalo bi zamijeniti svakih šest mjeseci do godinu dana, ovisno o tome koliko proizvoda za njegu kose svakodnevno koristite. To također ovisi o kvaliteti vaše četke za kosu i tome koliko ju često čistite - dodaje Aleasha Rivers, frizerka i Davines Educator.

- Pratite vizualne znakove da je četka dotrajala, na primjer odvajanje dlačica, njihovo trošenje i otpadanje 'kapica' koje neke imaju na vrhu, zatim tragove nakupljenog gela ili laka za kosu, pucanje čekinja i slično. Sve su to razlozi zbog kojih bi ju trebalo zamijeniti - kaže Rivers i dodaje kako i njeno iskustvo pokazuje da je rok otprilike svakih šest do osam mjeseci.

- Nemojte to shvatiti kao da ne biste trebali ulagati u dobru četku za kosu, jer kvalitetan alat ima veće šanse da vam potraje dulje, pa da ju primjerice možete koristiti i do 12 mjeseci. Dobar način da svojim četkama produljite trajanje jest da nabavite dvije: jednu za raščešljavanje kose na večer, a drugu za oblikovanje frizure ujutro - kaže.