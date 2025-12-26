Obavijesti

Četvorica pomoraca s potonulog tankera Petar Zoranić stigla kući

Foto: Arhiva Večernji list

Nakon najveće pomorske tragedije u hrvatskoj povijesti, u kojoj je nakon sudara tankera Petar Zoranić s grčkim tankerom 'World Harmony' poginulo čak 53 mornara, prvi pomorci stigli su kući

U najvećoj pomorskoj katastrofi u hrvatskoj povijesti, jugoslavenski  tanker 'Petar Zoranić' u vlasništvu brodara iz Zadra, 14. prosinca 1960.  sudario se s grčkim tankerom 'World Harmony', u tjesnacu Bospor blizu Istanbula. U nesreći je poginulo 53 mornara, a oba broda su izgorjela. Utvrđeno je da je sudar uzrokovan nepravilnim manevrom grčkog broda, izazvao je ogromnu eksploziju i požar, pretvarajući brodove u plamteće olupine, a Večernji list na današnji dan 1960. godine donosi reportažu iz Istanbula, s ukrcavanja prvih hrvatskih mornara u avion za povratak kućama i dolaska prvih mornara na hrvatsko tlo. 

