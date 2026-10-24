DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Spajanjem Konzuma s trgovačkim lancima Črnomerec, Moslavka i Slavonija 1970. godine nastaje Unikonzum, koji 1992. godine postaje dioničko društvo
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Iz Konzuma u Unikonzum pa preko Agrokora opet Konzum...
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Davne 1957. godine trgovački lanac Konzum otvorio je prvu samoposlugu u Zagrebu, u Ilici 22, inače prvu takve vrste u tadašnjoj državi, čime su udareni temelji jednog od najvećih domaćih trgovačkih lanaca. Spajanjem Konzuma s trgovačkim lancima Črnomerec, Moslavka i Slavonija 1970. godine nastaje Unikonzum, koji 1992. godine postaje dioničko društvo. Prema sjećanju dugogodišnjeg zaposlenika i sindikalista Adolfa Čuleka, koji je u to vrijeme dao intervju za Večernji list, Unikonzum je tad imao oko 250 trgovina u Zagrebu, uz dodatnih 120 do 130 trgovina u Zaprešiću, nakon pripajanja. U poduzeću je tad bilo oko 3500 zaposlenih.
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