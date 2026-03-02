Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NOVI MENU

Ćevapi na japanski način? U Rougemarinu ih sad možete probati!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Ćevapi na japanski način? U Rougemarinu ih sad možete probati!
Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Rougemarin Bistro i Bar&Ton Rougemarin predstavljaju novi menu inspiriran spojem Balkana i Japana, dvije gastronomske kulture koje na prvi pogled djeluju udaljeno, ali dijele istu filozofiju: poštovanje prema namirnici i dubinu okusa

Admiral

U središtu novog menija nalazi se ono što najbolje radimo – meso. Ovog puta podignuto na novu razinu kroz prirodno zrenje i fermentaciju uz shio koji, japansku fermentiranu kulturu koja prirodno omekšava meso i razvija njegov puni, bogati umami okus, bez aditiva i bez umjetnih pojačivača okusa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Na staroj cesti između Zagreba i Rijeke mnogi restorani u svojoj ponudi nude domaću janjetinu s ražnja 00:57
Na staroj cesti između Zagreba i Rijeke mnogi restorani u svojoj ponudi nude domaću janjetinu s ražnja | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

„Koji ćevap i Shio Koji pljeskavica za mene nisu samo nova jela na meniju, nego rezultat ozbiljnog rada i istraživanja. Radimo sa 100% junećim mesom koje fermentiramo japanskom koji gljivom jer smo htjeli razviti prirodan, dubok umami okus – bez aditiva i bez umjetnih pojačivača. Ne dodajemo okus, nego mu dajemo vrijeme da se razvije. Fermentacija sa shio koji-em prirodno omekšava meso i pojačava njegovu sočnost, a ono što dobijemo je čistoća okusa i punoća koju ne možete fejkati“, objašnjava Marin Medak, chef koji stoji iza novog menija te dodaje: „Ovo nije samo priča o tehnici. Ovo je susret dviju kuhinja koje, po meni, rade
najbolje meso na svijetu. Balkan ima vatru, dim, emociju i stol oko kojeg se okupljamo. Japan ima preciznost, disciplinu i duboko razumijevanje fermentacije. Kad te dvije filozofije spojite s poštovanjem, dobijete nešto novo – meso koje ima snagu
Balkana i dubinu Japana.”

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Nakon takvog opisa ne preostaje drugo nego isprobati jela koja u rukama pravih majstora dobiju sasvim novi okus. Ako se pitate što je to Balkan na japanski način, u pitanju su klasici. Jela koja smo navikli jesti i koja za nas imaju onaj pravi umami okus, jela koja su toliko jednostavna u svojoj recepturi a toliko zahtjevna u izvedbi. Jer… samo pravi znalci znaju gdje se jedu dobri ćevapi, zar ne?

Od sad u Rougemarin Bistrou i Bar&Ton Rougemarinu u MSU možete isprobati Gyoza Ćevap – gyoze punjene fermentiranom Koji junetinom. Dva nezaobilazna klasika ove dvije kulture, spojeni u jedno jelo pružajz sasvim novo iskustvo.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Ako volite Kimchi onda morate probati Balkan Kimchy – turšiju u kombinaciji s kimchijem. Je li ljuto ili kiselo, otkrijte sami. Uz mesne delicije naravno ide i Miso Ajvar. Da, znamo da ima onih koji misle da se ajvar ne smije kombinirati s drugim umacima, no, pokušajte ovome naći manu. A s miso ajvarom se jede tuna tataki i zapečena palenta.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Yuzi baklava – tradicionalni balkanski desert s japanskim twistom je pjesma za kraj ovog menija koji spaja najbolje sastojke i najbolje tehnike pripreme. Ovo su poznati okusi u potpuno novoj ravnoteži što je prava odlika inkluzivnosti i kreacije u gastro kulturi.

„Ovaj menu nije nastao kao fuzija radi trenda. Ovo je prirodan nastavak našeg kuharskog istraživanja i razvoja kako tradicionalne balkanske tehnike i japanska preciznost zajedno mogu stvoriti nešto novo – snažno, čisto i autentično“, dodaje Medak koji je više puta već dokazao kako smjelost i kreativnost u kuhinji stvaraju neponovljive okuse i priče kojih se svi sjećamo.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

„Naša je tradicija“, kaže Medak „da jela specifična za ovu regiju koje ljudi vole, obogatimo novim i zanimljivim twistom. Ovoga puta je Japan stigao na Balkan“. Točnije u Rougemarin bistro u Folnegovićevoj i Bar&Ton u Muzeju suvremene umjetnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...
PRVI ZNAKOVI PRELJUBA

Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...

Izdaja nikada ne dolazi bez traga - pa čak ni kada se netko trudi sakriti. Svaki horoskopski znak ima svoje tipične geste i ponašanja kojima nesvjesno odaje da nije potpuno iskren
Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka: Ovan briljira na poslu i u ljubavi, Blizanci renoviraju...
ŠTO VAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka: Ovan briljira na poslu i u ljubavi, Blizanci renoviraju...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga
UZDRŽAVA SE SAMA

FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga

Sara Cheek iz Floride ima snažna stajališta o zastarjelim stereotipima u vezama. Smatra da nema ničeg lošeg u tome da žena bude stavljena na pijedestal, sve dok njezin suprug poznaje svoje granice i poštuje ju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026