Chef Mišel Tokić pripremao je ramstek u prefinoj marinadi

Četvrti dan Zagreb Chill&Grill festivala na Bundeku vode Daniel Berdais i Josipa Rupić, a započeo je pripremom već tradicionalnih sendviča u Zvijezdinom “Servisu za sendviče”. Današnja tema bila je hrvatska kuhinja pa su profesor i učenici Ugostiteljsko-turističkog učilišta Zagreb osmislili tri verzije - lički, slavonski i ombolo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Slasne sendviče su pripremali stručni učitelj kuharstva Mato Đurović te njegovi učenici Josip Đurić, Luka Majhen, Jakov Junker Đurić, Magdalena Preţec, Filip Rogić, Teo Čiţić, Leon Ciprovec i Leon Mitrović.

Namirnice koje su koristili bili su lungić, kulen seka, šunka, trapist, rikula, Zvijezda majoneza i kajzerice.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dok su čekali početak cooking show Podravkinog chefa Mišela Tokića, posjetitelji su imali priliku sudjelovati u Pevecovoj nagradnoj igri. Potrčali su po našem igralištu za djecu s balonima zavezanima za nogu i pokušali probušiti sve balone protivnika. Svi su sudionici osvojili bon za kavu i kroasan u Pevecovom “Samofino” lokalu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podravka - glavni partner festivala pozivala je sve posjetitelje na uživanje u najboljim jelima s roštilja koja su, između ostalih, pripremali i vrsni Podravkini chefovi Michel Tokić i Zoran Delić. Podravka sve posjetitelje časti besplatnim prilogom uz jela u restoranima – porciji Podravka ajvara uz svako kupljeno jelo s roštilja!

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Cooking show Mišela Tokića

Chef Mišel Tokić iz Podravke pripremio je izvrstan ramstek u marinadi od limuna, đumbira, meda i granuliranog češnjaka. Poslužio ga je uz tikvice, šampinjone i luk. Ramstek je chef Tokić pekao dvije minute sa svake strane i samo ga je jednom okrenuo.

Recept za ramsteak egzotičnog okusa: “Poslužit ću ga s tikvicama i gljivama u marinadi od meda i soje” Chef: Mišel Tokić Voditelj: Dubravko Miličić Objavljuje 24sata u 30. travnja 2018

Pripremu je malo omeo vjetar, a za to su vrijeme posjetitelji mogli popiti još jedno craft pivo iz bogate ponude na Chill&Grillu.

- Imamo mali problem s roštiljem zbog vjetra i nadam se da će se malo smiriti. Što se tiče dvoboja, dosad nisam kuhao sa Skokom i veselim se. Još uvijek ne znamo što pripremamo jer je u pitanju Mystery box duel, ali ja baš ne volim iznenađenja. Bit će zanimljivo - rekao je Tokić.

Cooking show Mišela Tokića pratili su i ranije spomenuti učenici, koji su s nama na Chill&Grillu svih pet dana. Pripomogli su poznatom chefu oko pripreme povrća.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Chef Mišel Tokić strast je prema ovom pozivu otkrio još kao dijete uz emisiju "Male tajne velikih majstora kuhinje". Radio je u mnogim restoranima u zemlji i inozemstvu, a rad na brodovima trgovačke mornarice omogućio mu je da proputuje svijet i upozna se s brojnim kulturama i kulinarskim tehnikama.

- Dio radnog vijeka sam proveo radeći u restoranima u Hrvatskoj i inozemstvu, a za mene najvažniji trenutak bila je odluka da odem raditi na brod. Nije se radilo o cruiserima nego o brodovima trgovačke mornarice s kojim sam oplovio doslovno pa cijeli svijet, upoznao neke druge navike, običaje i okuse. To je za mene kao mladu osobu tada bilo izuzetno iskustvo s profesionalnog stajališta, a jednako tako pomoglo mi je da se izgradim kao osoba - rekao je.

Dvoboj Chefova - Mišel Tokić vs. David Skoko

Mišel Tokić i David Skoko spremali su teletinu s kajmakom, a najhrabriji posjetitelji su se popeli na pozornicu i pokušali odgonetnuti koji se Podravka začini kriju u ovim vrhunskim jelima.

Izazov za vrhunskog chefa: David pripravlja ukusni roštilj samo s namirnicama koje je dobio u zatvorenih kutiji. Izazov za vrhunskog chefa: David pripravlja ukusni roštilj samo s namirnicama koje je dobio u zatvorenih kutiji. Objavljuje 24sata u 30. travnja 2018

Mišel Tokić je pecivo premazano češnjakom, sir je aromatizirao bosiljkom i maslinovim uljem, a meso je marinirao u soja sosu, senfu, medu, limunovom soku, đumbiru, papričicama. Pekao ga je na roštilju i poslužio uz svježe povrće.

I David Skoko nam je opisao što je i kako pripremao.

- Radio sam svinjski but mariniran u pivi i senfu, začinjen sa dimljenom paprikom i punjen sa svježim rajčicama, popečenim feferonima i mladim lukom. To sam sve zapekao na roštilju i napravio sa strane umak od mladoga špinata i kajmaka. S time sam prelio gotovo meso. Sa strane sam prepekao malo rajčica, lagano posoljenih s malo bosiljka i poslužio zapečeni kruh. Sve to iz glave kad sam.vidio sastojke. Iako ja u svom restoranu ne radim meso, snalazim se. Nije mi to nepoznanica kao da imam neki otpor prema tome. Ipak sam ja kuhar i volim kuhati - rekao je pa nastavio:

- Uglavnom ne kuham po receptima. Uglavnom su to moji recepti po kojima kuham i tome težim kad radim nešto novo. Zatim to zapisujem da ne zaboravim, ali kad to napravite 10 do 15 puta postane vam rutina. Kuhanje je stvar inovativnosti jednim djelom, a rutine većim djelom - objasnio je.

Otkrio nam je i kako da meso bude sočnije.

- Da meso bude sočnije radite ga na jačoj vatri, ali kratko. Uvijek preporučujem gril otvorenog plamena radi okusa dima, zbog ugljena koji daje poseban "šmek". Birajte radije otvoreni vatru nego plinske ili električne štednjake. Svinjski but koji smo radili ima malo masnoće pa zato voli marinade koja će mu dati više sočnosti. Takvo meso nikad ne bih radio u suhim marinadama, dakle samo sa začinima nego neka se on malo namače. Nemojte bježati od egzotičnih začina kao što su teriyaki, soja sos, fish sos. Oni pomažu i pojačavaju okuse jer sadrže glutaminat koji u prirodnom obliku dolazi prilikom fermentacije određenih grahorica tako da nemojte bježati od toga jer će dati malo drugačiji "kick" vašem roštilju - opisao je kako on to radi.

Napomenuo je da u kuhinji nema granica osim u našim glavama.

- Nemam neki poseban razlog zašto sam odabrao to jelo, ja ionako sve doživljavam kroz hranu i mirise. Probao sam i protivnikovo jelo, odlično ga je spremio, jako ukusno. Ideju je realizirao do kraja - rekao je David Skoko nakon dvoboja.

Otkrio je kako će Show Cookingu spremiti otkošteni janjeći but sa zapečenom palentom uz umak od milerama i pečenih paprika. Uz to će servirati mlade listove maslačka i zapečeni radič.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Za dobro raspoloženje danas na Bundeku zaduženi su DJ Stanko Bondža, The Second Hand Band i Letu Štuke.

Još danas i sutra možete uživati u velikom izboru craft piva te u slasnoj ponudi najboljih restorana.

Za sve one koji nisu u prilici pridružiti nam se ovdje u živo, pripremili smo izravna video javljanja koja se mogu pratiti na Facebook stranici 24sata te portalu 24sata.hr. Također, Joomboosovci prenose svoju priču s najvećeg grilla na otvorenom.

Ekskluzivni vodič za chillanje: Misli svatko da je chillat lako Ribafishev ekskluzivni vodič za chillanje: “Misli svatko da je lako, ali opuštanje poslije roštilja zahtijeva poseban pristup” Reporter: Dubravko Miličić Gost: Ribafish Objavljuje 24sata u 30. travnja 2018

Uživajte u festivalu!

POPULARNI RESTORANI: Submarine Burger, Plac, Batak grill, Bicko, Pod Zidom Bistro & Wine Bar, Pivnica Budweiser, Doomsday i Špiro.

NAJBOLJE HRVATSKE CRAFT PIVOVARE: 5thElement Craft Beer, Zmajska pivovara, Varionica Craft Brewery, Pivovara Medvedgrad, Lepi Dečki Brewery, The Garden Brewery, Crafter’s.

POPRATNI SADRŽAJI CIJELI DAN: chillanje u JoomBoos, Zvijezda i Tele2 chill zonama, radionice u Pevec kids corneru, dijeljenje Kisko artikala, kušanje kave u Nescafé i Samofino Pevec Caffe baru, Jamnica Mixology pop-up bar te brojni zabavni sportski i nagradni sadržaji.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

