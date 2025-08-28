Obavijesti

Chef Pavo Klarić: Fine dining nisu samo male porcije i visoke cijene, već pravi doživljaj

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Privatni album

Pavo Klarić sa svojim timom, u restoranu Luciano smještenom u San Canzian Hotel & Residences, spaja tradiciju i vrhunsku gastronomiju, stvarajući jela koja svaki obrok pretvaraju u nezaboravno iskustvo

Od ambijenta koji odiše toplinom i pažnjom do prekrasnog pogleda koji upotpunjuje doživljaj, srce ovog restorana je u kuhinji, u kojoj Pavo Klarić i njegov tim stvaraju gastronomska čuda od lokalnih namirnica.

