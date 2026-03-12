Chef Redzepi odlazi iz Nome zbog optužbi za zlostavljanje

Restoran, koji je osvojio tri Michelinove zvjezdice i stekao svjetsku reputaciju zahvaljujući inovativnoj kuhinji “New Nordic”, godinama je bio među najutjecajnijim gastronomskim destinacijama na svijetu.

POGLEDAJ VIDEO: Priprema steakova u restoranu

Pokretanje videa... 01:52 Priprema steakova u restoranu | Video: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

Optužbe koje su godinama pratile restoran

Rene Redzepi se već duže vrijeme suočava s kritikama zbog načina vođenja restorana. Bivši zaposlenici tvrde da je radno okruženje u Nomi bilo iznimno zahtjevno te da su se događali slučajevi zlostavljanja i neprimjerenog ponašanja.

Uz to, restoran je godinama koristio velik broj neplaćenih pripravnika, što je izazivalo rasprave o radnim uvjetima u vrhunskim gastronomskim kuhinjama. Unatoč kritikama, Noma je pet puta bila proglašena najboljim restoranom na svijetu na listi The World's 50 Best Restaurants.

Foto: Soeren Bidstrup

Kritike eskalirale nakon medijskog izvješća

Situacija je eskalirala nakon što su se na društvenim mrežama ponovno pojavile kritike bivših zaposlenika. Dodatni pritisak izazvao je članak u The New York Times, u kojem su objavljena svjedočanstva bivših radnika o navodnom zlostavljanju u restoranu.

Sve se dogodilo samo nekoliko dana prije otvaranja posebnog Noma “pop-up” restorana u Los Angeles, gdje je planiran privremeni gastronomski projekt.

Povlačenje sponzora i prosvjedi

Nakon objave optužbi, više sponzora odlučilo je povući financijsku podršku za projekt u južnoj Kaliforniji. Unatoč tome, restoran je otvoren u srijedu, ali uz manju skupinu prosvjednika koji su se okupili ispred događaja.

Večera u tom ekskluzivnom projektu doseže cijenu od oko 1500 dolara po osobi, što je dodatno potaknulo rasprave o elitizmu i radnim uvjetima u vrhunskoj gastronomiji.

Redzepijeva isprika i preuzimanje odgovornosti

Nedugo nakon toga Redzepi je na Instagramu objavio da napušta svoju funkciju u restoranu.

- Radio sam na tome da postanem bolji lider i Noma je tijekom godina poduzela velike korake kako bi promijenila svoju kulturu. Svjestan sam da te promjene ne mogu popraviti prošlost. Isprika nije dovoljna; preuzimam odgovornost za svoje postupke - napisao je.

Ugled koji je obilježio svjetsku gastronomiju

Redzepi je jedna od najutjecajnijih figura moderne gastronomije. Njegov restoran u Copenhagen postao je simbol takozvane New Nordic kuhinje, koja naglašava lokalne i sezonske sastojke.

Za svoj doprinos danskoj gastronomiji Redzepi je 2016. godine odlikovan viteškim redom Order of the Dannebrog, koji mu je dodijelila tadašnja kraljica Margrethe II.

Foto: Yuya Shino

Bez službenih komentara iz restorana

Restoran Noma, Redzepi te ured za odnose s javnošću danske kraljevske obitelji zasad nisu odgovorili na zahtjeve medija za dodatnim komentarima. Naime, 2016. godine tadašnja danska kraljica Margrethe II dodijelila mu je viteški red Order of the Dannebrog. To je jedno od važnih državnih priznanja koje se daje osobama koje su značajno doprinijele Danskoj - u njegovom slučaju za promociju danske gastronomije kroz restoran Noma.