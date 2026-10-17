DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Kompleks je isprva nosio ime Sportski centar Cibona i brzo postao prepoznatljiva adresa u tom dijelu grada, čiju je vizuru promijenio
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Cibona je napokon dobila novi dom, a Dražen odmah briljirao: Fincima ubacio 62 koša!
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Nakon što je Košarkaški klub Cibona već dvaput postao europski prvak, osvajanjem Kupa prvaka 1985. i 1986. godine, stara dvorana u Domu sportova postala je pretijesna za sve koji su željeli pratiti omiljeni klub na tribinama. Nasreću, Zagreb je dobio priliku da 1987. godine postane domaćin Univerzijade, pa je trebalo osigurati i dvorane za održavanje natjecanja. Tako je rođena suradnja između Grada Zagreba i kluba oko projekta novog Cibonina sportsko-poslovnoga kompleksa.
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