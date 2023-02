'Cijela kuća mi je u nijansama sive - zbog psihičkog zdravlja'

Uđete li u moju obiteljsku kuću i dočekat će vas monokromatska paleta boja. Naši zidovi, dekoracija, namještaj i tepisi su kao more sivih tonova, s dodatkom bijele koja stvara nježan, svijetli kontrast, otkrila je američka autorica Rachel Garlinghouse za Insider.

- Nisam odabrala sivu boju da upotpunim 'tužnu bež' estetiku doma populariziranu na društvenim mrežama. Siva je bezvremenska, čista, neutralna i, prije svega, umirujuća. Odabrala sam nijanse od od golubije sive i boje ugljena do 'jet' tamno sive, a sve kako bi mi olakšale psihičko stanje u kojem sam se našla - pojasnila je ova majka četvero posvojene djece koja je preživjela rak dojke i trudi se ostati pozitivna.

Foto: Rachel Garlinghouse/Facebook

U borbi s rakom je izgubila obje dojke. Neko vrijeme je imala implantate, ali su joj, kaže, samo smetali pa ih je odlučila izvaditi.

Rachel priznaje da pati od tjeskobe, a boravak u prostoru koji je protkan nijansama sive blagotvorno djeluje na nju i osjeća se bolje.

- Pandemija nas je naučila koliko nam je okolina važna. Mnogi od nas proveli su mjesece, ako ne i godine, radeći, učeći i živeći kod kuće. Morali smo dobro promotriti svoje okruženje i donijeti neke odluke. Radila sam od kuće prije pandemije, a tako radim i danas. Provodim puno vremena između ova četiri zida - nastavila je.

- Veći dio života provela sam boreći se s tjeskobom. Imati razumnu kontrolu, uključujući i naš dom, samo je jedan od načina da utišamo tjeskobnu zvijer u sebi. Naše okruženje može nam pomoći da stvorimo ili uništimo spokoj - rekla je.

S njom se slaže Rachel Goldman, psihologinja iz New Yorka.

- Izbor boje doma može igrati važnu ulogu u mentalnom zdravlju osobe. Za ljude koji vole neutralne boje, okruženje sivom ili bež bojom može biti iznimno umirujuće. Naime, neutralne boje čine da se osjećamo uravnoteženo. Monokromatska shema boja stvara osjećaj smirenosti, a ljudi mi kažu da se osjećaju mirnije u takvom okruženju - kaže ova psihologinja, ali napominje kako 'previše sivila zna izazvati osjećaj tuge' pa ne treba pretjerivati.

'Ne trebaju mi žive boje u kući'

- Kao osoba koja se lako previše stimulira, otkrila sam da, što više mogu kontrolirati svoje okruženje, to se bolje osjećam. Imam četvero djece, a moj dom je često bučan i prometan. Ponekad sve što mogu učiniti je pustiti malo glazbe, prigušiti svjetla, zuriti u sve to sivilo i nadati se da ću otupjeti na dio kaosa - iskreno je ispričala Rachel Garlinghouse.

Foto: Rachel Garlinghouse/Facebook

- Oni koji me poznaju i bili su u mom domu. znali su mi sugerirati da odaberem jednu ili dvije boje koje će doći do izražaja i oživiti prostor. Privlači me estetika dostojna Pinteresta i zabava koju boja unosi u dom, ali to nije nešto što želim u svom domu ili u svom mozgu - nastavila je autorica.

- Pobrinite se kod uređenja doma da budete zadovoljni svojim izborom. Ja sam namjerno izabrala neke boje dok druge namjerno nisam izabrala. Napravila sam ono što pomaže mom vlastitom mentalnom zdravlju - zaključila je pa u videu na TikToku pokazala svoju borbu s opakom bolešću kroz serijal fotografija i kraćih snimki.

