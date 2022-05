'Cijeli život sam mrzila svoje grudi pa sam ih u 62. operirala, sad sam napokon sretna'

S godinama sam postajala sve nesretnija svojim grudima, zbog toga što su narasle do veličine 36G (EU mjera je 80H). Bile su toliko velike da sam bila paranoična u uvjerenju da ljudi stalno bulje u njih. Osim toga, težina mojih grudi utjecala je na moje držanje, pa sam se pogrbila, a otežavale su mi i vježbanje i jako ograničile mogućnosti za odijevanje - priča Valerie Regan (62), umirovljena administratorica, koja sa suprugom Paulom (64), također umirovljenikom, živi u blizini Invernessa, na sjeveroistoku Škotske, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Bujna Slavonka o tome jesu li njene grudi prirodne ili ne

Presretna je nakon što se makar i u ovim poznim godinama odlučila na operaciju smanjivanja grudi, jer joj se život uvelike promijenio, priča.

- Tijekom ljeta ranije sam rijetko nosila majice bez košulje preko njih, a ništa dekoltirano nije dolazilo u obzir za noćni izlazak, jer bih time privlačila pažnju na svoja prsa. Padala mi je na pamet operacija, ali nikada nismo imali dovoljno novca da je platimo. Osim toga, nisam mislila da bih mogla opravdati odsustvo s posla zbog nekog estetskog zahvata - priča. No, nedavno ju je njena nećakinja inspirirala da to učini, koja je i sama obavila takvu operaciju prošlog ljeta.

Kad sam vidjela razliku u njenom samopouzdanju, poželjela sam to i sama učiniti. Zabrinula sam se da sam prestara za to da počnem raditi promjene na svom tijelu, no sve to s njom me ipak potaknulo da probam - priča. Tako je u kolovozu 2021. otišla posjetiti specijalisticu za korekciju grud dr. Lucy Khan, u klinici u Stirlingu.

POGLEDAJTE KAKO VALERIA DANAS IZGLEDA: OVDJE.

- Pregledala me i objasnila da može smanjiti veličinu mojih grudi za nekoliko brojeva košarice, baš onoliko koliko treba da bi odgovarale obliku mog tijela. U to vrijeme smatrala sam da operacija na račun Zavoda za javno zdravstvo nije opcija, zbog dugih lista čekanja, pa sam imala sreću da sam si mogla priuštiti da platim oko 55.800 kuna (6300 funti), kako bih to riješila privatno. Suprug i obitelj su me podržali u tome - priča. Tako se u studenome uzbuđeno vratila u kliniku, bez imalo straha.

- Operacija je trajala tri sata i kad sam se probudila, prsa su mi bila zavijena, ali nisam imala bolove. Sutradan sam otpuštena i dva tjedna sam se oporavljala. Iako nisam mogla vidjeti svoje nove grudi, osjećala sam da je njihova težina nestala i više nisam bila pogrbljena.- priča Valerie. Dodaje kako nikad neće zaboraviti dan kad je došlo vrijeme za skidanje zavoja.

- Njihova veličina sad je bila a 34D (europska mjera je 75D) i bile su savršene! Bilo je ožiljaka, ali znala sam da će izblijedjeti i nisam brinula zbog toga. Ono što mi je bilo važno je njihova nova veličina - bila sam oduševljena! - priča Valerie.

Kaže kako se njeno držanje jako popravilo šest mjeseci nakon operacije, te da napokon odijeva ono što želi i u čemu se osjeća lijepo, te ima puno više samopouzdanja. Kako se nedavno vratila s odmora na Karibima, uživala je jer je napokon mogla nositi kupaće kostime i prsluke bez brige oko toga da će ljudi stalno buljiti u njene grudi.

- Svim starijim ženama koje razmišljaju o takvoj operaciji, moj bi savjet bio da godine nisu prepreka za promjenu izgleda. Ako je to ono što želite, a znate da ćete se osjećati bolje o sebi, istražite što možete napraviti za sebe i ustrajte u tome. Ja sam presretna zbog toga što jesam - poručila je.

Najčitaniji članci