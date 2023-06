'Cijelo tijelo mi je tetovirano, ali sad moram pauzirati kako bih mogao otplatiti veliku hipoteku'

Englez (43) priznaje da je potrošio više od 46.000 eura na tetoviranje kako bi si prekrio cijelo tijelo, no sad mora prestati. Naime, odlučio je uzeti pauzu kako bi otplatio hipoteku. Svoje je ime promijenio iz Mathew Whelan u King Of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite.

King ima nešto više od 77,000 eura duga, koje promjenom životnog stila planira otplatiti u iduće četiri godine.

- Tetoviranje može biti kao ovisnost, no to meni nije tako. Meni je ovo životni stil kojem se uvijek mogu vratiti nakon ove pauze - ispričao je za Daily Mail.

Kako kaže, napravio je financijski plan koji zahtijeva promjenu vlastitih potrošačkih navika.

- Proveo sam 1500 sati pod iglom, a u jednom trenu je 36 majstora za tetovaže radilo na meni u isto vrijeme. No sad sam odlučio prestati do daljnjeg - priznao je.

King si je osim prekrivanja tijela tetovažama zacrnio bjeloočnice, promijenio oblik ušima i uklonio bradavice.

- Zadnja tetovaža mi je bila u siječnju ove godine, kad sam na ruci prekrio neke stare - rekao je, pa dodao da živi umjetnost koja je ucrtana na njegovoj koži te da ga ne zanima što ostali misle o tome.

Otkrio je da ga tetovaže i tjelesne promjene zanimaju još od kad je imao devet godina, i da nimalo ne žali ni za čim.