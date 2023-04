'U 20-ima sam prekrila tijelo tetovažama, sada žalim zbog njih jer nisam više ista osoba'

Djevojka je otkrila da je svoje tijelo prekrila tetovažama kad je bila u 20-ima, a sada zbog toga silno žali. Objasnila je da su joj se tada sviđale, ali sada kada ima 36 godina, ne odgovaraju joj više.

Amerikanka Sara je nedavno na društvenim mrežama progovorila o žaljenju zbog tetovaža na tijelu. Ne samo da sada ne odgovaraju njezinoj osobnosti, već ih ne može ukloniti.

- Ups, kajem se zbog svih svojih tetovaža. Mogla bih snimiti još jedan video s popisom svih drugih razloga, ali dosad nijedan od njih ne uključuje starenje mojih tetovaža, jednostavno se ne podudaraju s onim što sam sada i mojoj djevojačkoj i ženstvenoj estetici. Hoćeš li žaliti zbog tetovaža kad budeš u mojim godinama? Može biti da hoćeš - rekla je.

Sara je detaljnije pojasnila zašto žali zbog svojih tetovaža.

- Zamislite, ako hoćete, da ste jednom obukli košulju, kad ste bili u 20-ima, a sada je morate nositi do kraja tvog života. A takav je osjećaj biti jako tetoviran, prije nego što se pretvoriš u potpuno razvijenog odraslog čovjeka. Postoji mnogo razloga zašto žalim zbog svojih tetovaža, ali danas posebno ne odgovaraju mojoj estetici - objašnjava Sara.

Također smatra da ako pitate gotovo bilo koga tko ima više od 30 godina ima li bolju predodžbu o tome tko je u svojim 30-ima nego što je to znao u svojim 20-ima, reći će sigurno - da.

- Imam sve te tetovaže koje ne odražavaju nužno tko sam s 36 godina. Možda su odražavali trenutak u vremenu u mojim 20-ima, možda trenutak u vremenu kada mi nije bilo psihički dobro, a one su sad ovdje zauvijek. Prije nego što itko išta kaže, ne, neću ih uklanjati, to nije ni izvedivo, nemojte to ni sugerirati - poručila je.

Dodaje kako sada ima puno više ženske, djevojačke osobnosti koju želi izraziti nego kad je bila mlađa.

- Bila sam puno mračnija, sablasnija i ćudljivija. Još uvijek dobivam tonu komplimenata na račun tetovaža, samo bih voljela da nisu na mom tijelu - ističe djevojka.

Sarin snimak je iznenadio mnoge, jer je brzo postao viralan i ima preko milijun pregleda te na tisuće komentara. Korisnici društvenih mreža rado su se uključili u komentare kako bi podijelili svoja razmišljanja, a mnogi su pohvalili Saru jer je tako otvorena u pogledu svog kajanja.

- To je pravi razlog zašto nemam nijednu tetovažu - komentirali su.

- Hvala vam što ste ovo priznali. To je osjetljiva tema i siguran sam da je teška - pisali su.

- Nikad nije prekasno za početak, gotovo uvijek prekasno za povratak - dodali su.

