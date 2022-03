Cijelu ruku istetovirala u crno: 'Zašto bi si netko ovo napravio'

Leta je podijelila video u kojem kaže da je s toliko opsjednuta s tintom na koži da je cijelu jednu ruku odlučila trajno tetovirati u crno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njena snimka crne tetovaže brzo je postala viralna, a mnogi se pitaju 'zašto bi netko to napravio...?'

Odgovor na to krije se, rekla je Leta, u ključnim riječima kojima je označila svoju objavu, 'Harry Potter' i 'fantasy', te u skladbi Harry Potter Intermezzo koja se u videu čuje u pozadini..

Leta je pokazala da crna tetovaža na ruci na dnu ima 'strelicu' zbog koje se kuži da je zapravo napravila dugačku crnu rukavicu, a otkrila je i cijeli proces tetoviranja.

- Rukavica je dio uniforme koju u filmovima o Harry Potteru nose studenti Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry - objasnila je, a mnogi su komentirali da je tu ljubav mogla pokazati i jednostavnije i bezbolnije, piše The Sun.

- Zašto nisi samo kupila crnu majicu? - bio je jedan komentar.

Bilo je i onih koji su komentirali da bi na mjestu tattoo umjetnika odbili to napraviti.

- Zacjeljivanje tetovaže će biti brutalno, samo pričekaj da počne svrbjeti! - upozorila je jedna.