Što se to dogodi u ljudima da kad nađu pravog partnera, žive skupa, a seks s vremenom potpuno izostane? Neki od tih ljudi podijelili su svoja iskustva anonimno na Redditu. POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su njihove ispovijesti: Previše su umorni Imamo troje djece i živimo u maloj kući. Ja radim dva posla, ona jedan. Zajedno održavamo kuću, brinemo se za djecu i organiziramo tonu aktivnosti, rasporeda i svega što s tim ide. Oboje smo u 40-ima i kad i imamo vremena za seks, radije zajedno odgledamo neku seriju. Ne prođe dan da se ne ljubimo, grlimo i da si ne kažemo da se volimo. Mi smo najbolji prijatelji koji se ubijaju od posla kako bi podigli na noge troje djece, platili račune i, u najmanju ruku, održali glavu iznad vode. Ona je izgubila interes Odustao sam. Zajedno smo od sredine 80-ih, i dalje mi je jako privlačna, ali ona nema nikakvog interesa za mene. Do prošle jeseni, još smo se znali poseksati tu i tamo, ali postepeno se počela namještati u fetus položaj. S klupčala bi se, uvukla u sebe i nisam joj mogao dodirnuti. Počeo sam se osjećati kao silovatelj svaki put kad bih joj se približio. Odustao sam. Zašto se truditi ako ona to ne želi? Eto, tako se osjećam. I sad sam gotov. Žena je ekstremno tjeskobna Moja žena je doživjela potpuni živčani slom 2009. i ne može više raditi. Dijagnosticirana je s bipolarnim poremećajem i pati od ekstremne tjeskobe. Jedna od stvari kojih se boji je i kupanje, tako da se ne kupa jako često. Volim svoju ženu, ali loša higijena i sav stres oko brige za nju, obitelji, računa i svega ostalog, ubija mi svaku želju za seksom. U zadnjih godinu dana mislim da smo imali seksualni odnos jednom ili dva puta. Poremećaj u hormonima Niska razina testosterona. Polako je oduzela njegov nagon za seks i promijenila ga fizički i mentalno. Prije par godina naš seksualni život je potpuno nestao. Ali, još uvijek smo sretni zajedno i podupirem ga kroz sve probleme. Želja za djetetom mu je veliki poticaj koji kao da polako vraća tu iskru. Misli da ga žena ne voli U braku smo 12 godina. Kompatibilni smo u svemu, osim u toj jednoj stvari. Ne znam što se dogodilo. Ona tvrdi da više nema želju. U godini dana, imali smo seks samo jednom. I taj put, potpuno me emotivno uništila. Probao sam i ponovo, ali me odbila. Tu sam pukao i rekao joj da nismo imali seksualni odnos godinu dana, na što se ona stvarno začudila kao da nije toga bila ni svjesna. Zadnja tri mjeseca ju promatram i došao sam do zaključka da me ona jednostavno ne voli. To je kao zatvoreni krug. Polako postajem ogorčen i taj zatvoren krug me počinje gušiti. Žena ima psihičkih problema Imam 58 godina, oženjen sam 38 godina. Naš zadnji intimni susret dogodio se u srpnju 2002. Nešto kasnije otkrili smo da moja žena pati od mentalne bolesti zbog koje je skoro uspješno počinila samoubojstvo u tom periodu. O d doktora je dobila nekoliko različitih recepata koji su rezultirali brojnim zdravstvenim problemima i njezinom apsolutnom aseksualnošću. Kad je bila zdrava, brinula se za mene i djecu, bila stup kuće, sad je vrijeme da se ja brinem za nju. Ona razumije da ja imam potrebe, i vjerojatno mi ne bi zamjerila, ali ja držim do svojih obećanja.