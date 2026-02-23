Cijene nekretnina u Zadru ne padaju

No tržište nekretnina u obalnim gradovima često se ponaša drugačije od kontinentalnih sredina: ograničena ponuda na atraktivnim lokacijama, dugoročni interes kupaca te kvaliteta novogradnje stvaraju okvir u kojem cijena po kvadratu ne reagira brzo na kratkotrajne promjene potražnje.

Zašto manja potražnja ne znači automatski nižu cijenu

Na mnogim tržištima vrijedi jednostavno pravilo: kada potražnja padne, cijena ide dolje. U praksi, na zadarskom tržištu taj odnos nije tako izravan jer se istodobno događaju tri stvari.

Prvo, ponuda je strukturno ograničena. Stan ili kuća na dobroj mikrolokaciji (blizina mora, centra, prometna povezanost, dostupnost sadržaja) nije proizvod koji se može brzo “nadomjestiti”. Čak i ako se u jednoj godini pojavi više oglasa, to ne znači da se povećao broj nekretnina iste kvalitete.

Drugo, prodavatelji često nisu prisiljeni spuštati traženu cijenu. Kada vlasnik nema vremenski pritisak, radije će pričekati kupca koji prihvaća realnu vrijednost lokacije, stanja i potencijala nekretnine nego brzinski pristati na značajan popust.

Treće, u Zadru se snažno osjeća segment kupaca kojima je nekretnina dugoročna odluka, a ne kratkoročna špekulacija. Taj profil kupca cijeni sigurnost, kvalitetu gradnje i lokaciju, pa promatra rast cijena kroz godine kao trend, a ne kao kratkotrajne fluktuacije tržišta.

Cijena kvadrata u Zadru: što zapravo “drži” tržište

Kada se govori o cijeni kvadrata, najčešće se u fokus stavlja brojka u eurima, ali tržište nekretnina se ne formira samo oko iznosa “eura po kvadratu”. Cijena kvadratnog metra rezultat je kombinacije:

lokacije (mikrolokacija često vrijedi više od same kvadrature)

starosti i energetske učinkovitosti objekta

kvalitete gradnje i opreme

pogleda, parkirnog mjesta, lifta i spremišta

dokumentacije i urednosti vlasništva

Zato u praksi “prosječna cijena” može zavesti. Dva stana iste kvadrature u istom gradu mogu imati bitno različitu vrijednost, a razlika u traženoj cijeni ne znači nužno da je jedan precijenjen, nego da nudi drugačiji standard i razinu komfora.

Novogradnja i moderni projekti kao sidro stabilnosti cijena

Posebno važan faktor je novogradnja. Moderni projekti u Zadru i okolici sve češće ciljaju kupce koji traže funkcionalan raspored, ugrađeno dizalo, garažno mjesto, bolju izolaciju i niže režije. Takve nekretnine čuvaju vrijednost jer nude ono što velik dio starogradnje ne postiže bez značajnih ulaganja.

Kod novogradnje se cijena rijetko korigira naglo prema dolje, čak i kada potražnja privremeno oslabi. Razlog je jednostavan: ulazni troškovi (materijal, rad, komunalni doprinosi, projektiranje) stvaraju donju granicu ispod koje se prodaja ne isplati. Zbog toga se umjesto spuštanja cijene češće pregovara o uvjetima, dinamici plaćanja ili uključivanju dodatne opreme, dok nominalna cijena po kvadratu ostaje stabilna.

Stan, kuća ili zemljište: stabilnost cijena nije jednaka za sve

Iako naslov govori općenito o cijenama nekretnina, važno je razumjeti da se tržište sastoji od više podtržišta.

Stanovi su najlikvidniji segment i najčešće drže razinu cijena, osobito na lokacijama gdje je svakodnevni život jednostavan (škole, trgovine, pristup gradu). Čak i uz manju potražnju, dobar stan pronađe kupca jer spaja životnu funkciju i dugoročnu vrijednost, a pregled ponude u kategoriji stanovi u Zadru često pokazuje koliko mikrolokacija i kvaliteta utječu na cijenu.

Kuće i vile, posebno luksuzniji objekti, imaju uži krug kupaca. Tu se potražnja može osjetnije mijenjati, ali to ne mora značiti pad cijene; češće se produljuje vrijeme prodaje. Vlasnici kvalitetnih kuća u pravilu nisu spremni brzo korigirati iznos ako objekt ima rijetke prednosti: privatnost, okućnicu, pogled ili vrhunsku opremu.

Zemljišta ovise o lokaciji, uvjetima gradnje i jasnoći dokumentacije. Kada su parametri dobri, tražena cijena ostaje postojana jer je razvojni potencijal ograničen prostornim planovima, a kvalitetne parcele nisu česte.

2025. godina, šira slika i usporedba s drugim gradovima

U Hrvatskoj se često promatra odnos između obale i većih urbanih središta poput Zagreba. Dok Zagreb ima snažnu bazu potražnje vezanu uz posao i obrazovanje, obalni gradovi poput Zadra imaju dodatni sloj potražnje povezan s načinom života, povremenim boravkom i dugoročnom željom za lokacijom uz more.

Zato se rast cijena ne mora odvijati istim ritmom, ali stabilnost cijena može biti izraženija u segmentima gdje je ponuda ograničena. U takvom kontekstu, manja potražnja ne “ruši” tržište, nego ga usporava: kupci duže biraju, prodaja traje dulje, pregovori su detaljniji, ali tražena cijena često ostaje blizu razina koje su se formirale kroz prethodne godine.

Kako prepoznati realnu traženu cijenu bez oslanjanja na prosjek

Kupci i prodavatelji često traže jednu brojku koja bi objasnila sve: prosječna tražena cijena ili prosječan iznos u eurima po kvadratu. To može pomoći za orijentaciju, ali kod konkretne procjene treba gledati usporedive nekretnine iste kvalitete i slične lokacije.

Najpouzdaniji pristup je analizirati:

prodajne oglase koji su stvarno usporedivi po stanju i opremi

realan odnos između tražene cijene i vremena potrebnog za prodaju

kvalitetu dokumentacije i mogućnost kreditiranja, uz važnost provjere pravnog statusa prije kupnje nekretnine (pravni status)

trošak adaptacije kod starijih stanova (koji se često podcjenjuje)

U Zadru se cijena ne održava “na silu”, nego zato što kvalitetne nekretnine imaju stabilnu vrijednost, a ponuda na najboljim lokacijama ne raste dovoljno brzo da bi tržište osjetilo pritisak na spuštanje cijena. De Mare Nekretnine, kao ovlaštena agencija sa sjedištem u Zadru, u takvom okruženju najviše vrijednosti donosi kroz preciznu procjenu, pravilno pozicioniranje oglasa i odabir nekretnine koja odgovara cilju kupnje — bilo da je riječ o stanu za život, kući više klase ili projektu novogradnje u atraktivnom dijelu grada, uz jasno definiranu kupoprodajnu dokumentaciju.