Cijene obiteljskog fotografiranja za Božić u Hrvatskoj: U Zagrebu vas fotkaju i poznate voditeljice

Ako već godinama priželjkujete sačuvati uspomenu na Božićne blagdane kao iz nekog sladunjavog filma, u kojem je cijela obitelj okupljena oko šarenog drvca u toploj drvenoj kućici, i svi nasmijani i sretni pjevaju božićne pjesme u crvenim pletenim džemperima s likovima Djeda Mraza, sobova ili patuljaka, dobra je vijest da se i to može ostvariti.

Bez obzira na to što se oko blagdanskog stola češće posvađamo zbog nekih posve nevažnih sitnica, nego što pjevamo, pa i na to što najčešće nismo u drvenoj kućici, nego u stanu koji smo jedva doveli u red, a prigodne pidžame su dobili samo klinci, jer božićnica nije bila dovoljno obilata da cijela obitelj promijeni modni izričaj, to ne znači da ne smijemo imati barem savršenu fotografiju kao uspomenu na blagdane.

Možete se prepustiti profesionalcima!

Na internetu se, naime, upravo ovih dana može pronaći bogata ponuda profesionalnih ili amaterskih fotografa koji nude prigodno obiteljsko fotografiranje na setovima koji imitiraju božićno okruženje, uz mogućnost da vam izrade 10, 20 ili 50 prigodnih fotografija, uz posebnu obradu, tako da se maknu crvene oči, prištići i uredi pozadina ili usklade boje. Naravno, to što ćete ponijeti kući ovisi, prije svega, o iznosu koji ste za takvo fotografiranje spremni izdvojiti, a ponuda je zaista raznolika, pri čemu se među ponuđačima može pronaći i nekoliko poznatih osoba.

Tako Ana Radišić, poznata podcast voditeljica i novinarka, u svom studiju na zagrebačkoj Knežiji nudi 'christmas session' pod naslovom Holiday magic above the clouds, kao mjesto gdje snovi i inspiracija postaju uspomene. U ponudi su 3 paketa po cijenama od 150 do 300 eura. Sva tri uključuju 30 minuta fotografiranaja. Najjeftiniji paket uključuje 10 obrađenih fotografija u digitalnom obliku, dok oni skuplji uključuju po 15 fotografija, uz mogućnost snimanja kratkog videa od 15-ak sekundi koji se odmah može objaviti na društvenim mrežama, još jednog video priloga kao priče sa snimanja i poklona – knjige „Putem oblaka”, koja sadrži najdojmljivije citate i izjave ljudi koji su gostovali u njenom podcastu.

I bivša voditeljica Petra Nižetić Mastelić iz Modakomoda studija, u suradnji s Kocka studiom u Zagrebu, potpisuje sličnu ponudu pod naslovom „Božićna Foto Čarolija”. U ovom studiju ističu da se mogu pohvaliti i desetmetarskim pozadinama koje se koriste u visokobudžetnim reklamama, te na filmskim setovima, a koje su osvijetljene filmskom rasvjetom. U paketu santa Magic Mini za 250 eura dobivate 20 minuta druženja u takvom okruženju, 5 obrađenih fine art fotografija, 1 wall art print 20X30 cm, u okviru 30x40 cm, personalizirano pismo Djeda Mraza, slatkiše za djecu te božićne rekvizite koji se koriste na setu te polaroid fotografiju.

U paketu Santa Magic druženje s djedicom traje 40 minuta, nakon kojeg ćete imati 20 obrađenih fotografija i sve navedeno, po cijeni od 450 eura. Po vremenu i cijeni ističe se i paket za snimanje obiteljskih portreta – traje 30 minuta i stoji 35 eura, ističe se na stranici.

Iza brenda Bundle od joy stoji fotografkinja Dijana Kuštre, koju još od fotografske škole koju je prošla 2002. godine motivira ideja da svaka fotografija treba pričati posebnu priču. Prvi božićni set za fotografiranje postavila je još 2018. godine i otad se mnogi vraćaju i dolaze nove obitelji zbog kojih studio ugrije toplina lampica i ukrasa. Ovisno o paketu, snimanje traje između 20 i 45 minuta, što uključuje i mogućnost jedne promjene outfita, a na snimanje možete povesti i kućne ljubimce, stoji na stranici.

Cijena božićnog paketa fotografija nije naznačena, pa je dobro raspitati se kod dogovora, s tim da uz obrađene fotografije možete naručiti i božićne albume te kalendare koje obožavaju djedovi i bake i često su jedan od najdražih obiteljskih poklona. Kuštre savjetuje i da se odjeća u kojoj dolazimo na set prilagodi božićnom ugođaju, odnosno da dođete u odjeći bijelih do krem tonova, te crvenih i zelenih varijanti.

I zagrebački Studio Regnare ima sličnu ponudu. U ovom studiju već za 70 eura možete ugovoriti snimanje u trajanju od 30 minuta nakon kojeg će vam izraditi 20 do 30 fotografija u digitalnom obliku. Fotkati se može jedna obitelj po sessionu, a i ovdje su kućni ljubimci dobrodošli. Pogotovo ako i njov kaputić uskladite s odjećom koja odgovara predbožićnom i Božićnom ugođaju.

Fotografije ss božićnim ugođajem nude u još nekoliko studija, među kojima je Baby bloom, One day Studio, Nolu-designe i drugi, među kojima ima i onih koji će tu ponudu nuditi samo do kraja studenog, pa treba požuriti.

U svim spomenutim slučajevima moguće je uplatiti i poklon paket za fotografiranje koje nekome želite pokloniti.

Splićani ideju o božićnoj čaroliji na fotografiji mogu ostvariti u studiju Ana in Photoland. U Opatiji takvu ponudu ima LaVie Photo Atelier, u Zadru EnoPromotions, a u Dubrovniku smo tu vrstu ponude pronašli na stranicama u studiju Bloom Photography.

Želite li, pak, proći jeftinije, a ipak pohraniti u mobitel neku 'tematsku' fotografiju, vrijedi istražiti stranice turističkih zajednica gradova, jer se u mnogima u sklopu adventskog programa organiziraju i mjesta na kojima možete snimiti selfie ili obiteljsku fotografiju u božićnom ugođaju. Neće to biti podsjetnik na neke sladunjave trenutke, no bit će jedinstvena uspomena na vrijeme koje ste proveli zajedno.