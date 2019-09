Ciklus od 28 dana je mit, kod velike većine žena to nije slučaj

Samo 13 posto žena ima ciklus u trajanju od 28 dana, rezultati su to istraživanja objavljenog u časopisu Nature Digital Medicine. Tamo stoji da je prosječna folikularna faza (dani od početka menstruacije do ovulacije) bila oko 16,9 dana. Srednja vrijednost lutealne faze (vrijeme između ovulacije i početka menstruacije) bila je 12,4 dana.

- Normalni raspon menstrualnog ciklusa je oko 21 do 35 dana. Dvadeset i osam dana je jednostavno prosjek - kaže dr. Sara Gottfried.

Rezultati istraživanja pokazali su da je zapravo samo 65 posto žena imalo ciklus dugačak između 25 i 30 dana. Prema riječima dr. Jolene Brighten, liječnice naturopatske medicine, to je sasvim normalno.

- Neke žene cikluse imaju svakih 26 dana ili svaka 32 dana, i to je za njih normalno'. Važno je što je za vas normalan ciklus - objasnila je dr. Brighten i dodala da je pravilnost ciklusa važnija od toga koliko traje.

- Žene bi trebale biti zabrinute i posavjetovati se sa svojim liječnikom ukoliko imaju neredovite ili nepredvidive cikluse - napominje dr. Brighten.

Foto: Dreamstime

Ukoliko su vaši ciklusi vrlo kratki ili vrlo dugi, to bi moglo ukazivati ​​na neke zdravstvene probleme.

- Ako vaš ciklus traje 21 dan ili manje, to može biti zbog nedostataka u lutealnoj fazi i nedovoljne količine progesterona. Ukoliko su vaši ciklusi duži od 35 dana, dobro je razgovarati o tome sa svojim liječnikom, jer to može biti znak bolesti štitnjače, pretjerane količine androgena (muških spolnih hormona), a u nekim slučajevima to je pokazatelj sindroma policističnih jajnika - kaže ova liječnica.

- Podaci prikupljeni ovim istraživanjem će u velikoj mjeri pridonijeti našoj bazi znanja o menstrualnim ciklusima - smatraju autori studije.

- Ova analiza detaljno opisuje razne varijante karakteristika menstrualnog ciklusa koje još nisu široko poznate i imaju značajne posljedice na zdravlje i dobrobit žena - napisali su autori na kraju istraživanja, a prenosi mindbodygreen.com.