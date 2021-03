Ovan

Ovan će vas šokirati svojom brzopletošću, nestrpljivošću i prezirom prema bilo čijim savjetima. Ako i uspije izdržati dvije minute i sasluša te vaše ‘priče’ o diplomaciji, opet će napraviti po svome. A tek poslovnim partnerima koji glume da su neke 'face', njima će sasuti u lice sve što o njima misli - pa što bude.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa dok ste zaljubljeni?

Ako ste se pak uredili za večernji provod sa Ovnom, šokirat ćete se kad vam otvori vrata u trenirci, s odvijačem i osiguračima u jednoj, a s pićem u drugoj ruci. Pa što, nije smak svijeta, stići ćete na tu premijeru.

Bik

Šokirat će vas svojim glavnim adutima - ustrajnošću ili sporošću (ovisno o situaciji) i upornošću ili tvrdoglavošću. Danima pa i mjesecima možete čekati na nešto što vam je obećao, jer kad se ulijeni, teško ga je pokrenuti, a kad opet ‘postane vrijedan’ radi kao manijak.

No, tek kad vam u nekom kafiću otvori dušu i prizna da ste mu tiha patnja, ostat ćete u šoku. Još ako radite u medijima ili nekim važnim institucijama, nema vam spasa, jer se Bik tada totalno 'raspameti'.

Blizanci

Oni počinju šokirati vrlo brzo, pošto su vas osvojili, onako šarmantni, pričljivi, informirani, načitani, neposredni i inteligentni. Međutim, iste te osobine preobraze vašeg Blizanca u osobu koja ne zatvara usta, spava s mobitelom ispod jastuka, bulji u TV, dok vi izvodite malu modnu reviju donjeg rublja samo za njegove oči. Vrhunac šoka je kad mora preparkirati automobil, baš kad treba promijeniti vodu za vašeg kućnog ljubimca ili očistiti filter na perilici za posuđe.

Rak

I dok vi mislite da se vaš Rak ubija od posla, on se javlja s nepoznatog broja (ispraznio mu se njihov mobitel) iz nekog kafića gdje si s prijateljima daje oduška sebi, jer se tog dana vrijeme promijenilo bar pet puta, a u novinama piše da se ozonska rupa proširila.

Također, taj dan su mu odbili kreditnu karticu u samoposluzi, baš kad je htio kupiti nešto za kuću, a rođaci ga maltretiraju cijeli dan i baš se iznervirao, ali nije vas htio opterećivati, kad ste ionako već u šoku.

Lav

Bolje se upitajte čime vas vaš Lav neće šokirati, jer je spreman na 'velika djela', i to naravno u svoju korist i za svoje zadovoljstvo koje će podijeliti s vama. Ali, pošto vi niste nikad tu, kad on dobije pozivnice ili karte za neku modnu reviju, filmsku ili kazališnu premijeru ili teniski meč, tko vam je kriv.

Pa, on sigurno nije, iako će vas možda šokirati, kad vam ženski Lav priopći da na ljetovanje ide s prijateljicama, a muški da s društvom putuje na festival piva.

Djevica

O, ona zna itekako šokirati, onako otmjena, suzdržana i sva racionalna. Od te racionalnosti dođe vam da se šokirate, ali pošto znate da tu nije kraj, onda se tješite kako razum vaše Djevice koja vas spušta na zemlju svaki put kad previše uzlepršate, čuva i vas, primjerice od nepromišljenih postupaka.

A što ćemo s osjećajnošću? I s njom će vas Djevica iznenaditi, pogotovo ako se oduševite zato što je popravila interfon ili napravila ručak za prste polizati. Gledat će vas ravno u oči dok je hvalite, jer je dočekala svojih pet minuta.

Vaga

Tako slatka, a tako šokantna, jednostavno da ne povjerujete svojim očima, ali već ste od nje čuli dok vam je cvrkutala preko telefona da vam je ispraznila račun u banci, jer je vidjela fenomenalne cipele. I torbu. I poneki modni detalj. Ona je oduvijek bila u trendu, a takva vam se i svidjela.

Sad se bunite? Pa baš ste nezahvalni, skoro da ne zaslužujete biti njezin partner. Ali i tako ljuta, vaša Vaga vas toliko voli da će vam oprostiti.

Škorpion

Iako bi volio svima tresnuti istinu u lice (posebno onima koji mu nisu ni do koljena), neće on šokirati vas – osobu koju voli, nego sve druge oko sebe. Doduše, činit će to tako suptilno, tako vješto, da će svi o njemu ovisiti i u njemu tražiti spas, a ništa mu neće moći.

Ako biste zavirili u svijet njegove mašte, šokirali biste se kada biste shvatili da vaš Škorpion sanja o vremenu kad je bio mlad i nije imao ništa – ni karijeru ni novac ni onaj džip u garaži, a bio je zaljubljen do ušiju, ali - ne u vas.

Strijelac

Vi niste bilo tko pošto ste izabrani da vam Strijelac osmišljava i uljepšava život. Adrenalin koji struji njegovim venama ubrizgava vam onog trenutka kada s njim sjednete u njegov džip ili kad poželi dijete s vama, iako bi već mogao imati unuke ili ih zaista ima.

Ženski Strijelac želi novi auto jer hoće malo putovati, mada može i avionom i to s vama, ionako je shvatila da imate onu tajnu kreditnu karticu, a vi ste živjeli u zabludi da to nikad neće saznati.

Jarac

Šokirat će vas kada vam u žaru objašnjavanja i raščlanjivanja poslovnih pothvata i novih ideja, odjednom kaže kako već godinama želi objaviti već skoro napisanu knjigu ili ljubavni roman, kako želi nastaviti slikati svoje nedovršeno platno, komponirati glazbu ili kako odavno mašta dizajnirati svoju modnu liniju ili otputovati negdje s vama.

Pripremit će teren za odlazak na zajednički put u Pariz ili Španjolsku, rezervirat će karte i raspitati se o uvjetima boravka i provoda. Ipak, jednom se živi.

Vodenjak

Može li vas jedan Vodenjak uopće šokirati? Naravno da može i to kada odjednom počne dolaziti na vrijeme kući, a vi ste kao za inat, tog dana odustali od zajedničkog ručka i otišli vidjeti se s prijateljima. Šaljete mu poruku, a Vodenjak vam uredno odgovara i vi se naravno pitate što li se iza toga krije.

Baš ništa. Vodenjak se ispružio na trosjedu ispred TV-a s daljinskim upravljačem u rukama, gleda omiljeni kviz - vjerojatno gol kao od majke rođen. Mobitel mu ne prestaje zvoniti, a on ga podešava na 'nečujno'.

Ribe

Ribe šokiraju i kad djeluju konfuzno i kada se prave da to jesu pa vam dođe da ih malo 'prodrmate'. Ali, njima je već uspjelo prodrmati vas nekom poslovnom odlukom od koje vam se diže kosa na glavi.

No poslije, ispadne da su Ribe šokirale svog poslovnog partnera, a ne vas koji ste malo 'pobrkali lončiće' i odahnuli pa ne brinete više. U međuvremenu, Riba je već nekome zapela za oko, onako naizgled smušena. I tko je sada tu šokiran?, piše atma.