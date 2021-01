- Fantomski potresi (potresi koji postoje samo u umu) su fenomen koji su prijavili psiholozi, a utje\u010de na ljude tijekom sekvence naknadnih potresa tj. aftershockova. To je povezano s tjeskobom i stalnom pripravno\u0161\u0107u, pa se najmanja buka ili zvuk poput automobila mo\u017ee zamijeniti stvarnim potresom - odgovorili su mu.





Ostali \u010ditatelji u komentarima su ustvrdili kako im je osje\u0107aj dobro poznat, a s njim se susre\u0107u mnogi u okolici Zagreba.







- Za o\u010dekivati je da kad ne\u0161to oslu\u0161kujemo i kad nema gradske \u2018vreve\u2019 osje\u0107amo i ono \u0161to bismo ina\u010de propustili. Potresi su jako \u010desti, magnitude 2-2.5 po Richteru na podru\u010dju Republike Hrvatske godi\u0161nje\u00a0ima vi\u0161e od 200 (u slu\u010daju serije potresa ih je jo\u0161 i vi\u0161e). Isto tako, mnogi ljudi iskusit \u0107e i tzv. \"fantomske potrese\" tj. u jeku traumati\u010dnog iskustva poslije potresa, osjetit \u0107e gibanje premda ga nije bilo. Ina\u010de, vrlo osjetljive osobe osjetit \u0107e potres minimalne magnitude oko 2.0 i to prete\u017eno na vi\u0161im katovima ku\u0107e. Ova serija potresa doga\u0111a se u gusto naseljenom podru\u010dju i popra\u0107ena je zvukom (poput tutnjave ili grmljavine) pa pojedinci primijete i potrese manje magnitude - objasnili su na stranicama Geofizi\u010dkog odsjeka Prirodoslovno-matemati\u010dkog fakulteta.

'Mi jo\u0161 uvijek ne znamo je li opasnost pro\u0161la'

Klini\u010dka psihologinja Andreja Bogdan objasnila nam je da visoki stres i traume mogu prouzro\u010diti fantomske potrese:

- Situacija u kojoj se nalazimo jo\u0161 uvijek je za sve nas neizvjesna. Tlo jo\u0161 uvijek podrhtava, svaki dan se bilje\u017ee potresi manje ja\u010dine, nitko ne mo\u017ee sa sigurno\u0161\u0107u re\u0107i\u00a0da je opasnost pro\u0161la. Do\u017eivjeli smo veliki stres, podrhtavanje tla mo\u017eemo do\u017eivjeti kao smirivanje opasnosti, ali kako u to ne mo\u017eemo biti sigurni istovremeno to mo\u017eemo interpretirati i kao nagovje\u0161taj novog potresa. Intenzivan stres koji je pra\u0107en velikim strahom jo\u0161 uvijek nas dr\u017ei u fazi alarma, burno reagiramo i na vrlo slabe zvu\u010dne, ali i sve druge podra\u017eaje. Osjetljivost na odre\u0111ene podra\u017eaje i stanja u na\u0161oj evolucijskoj povijesti bila je korisna za pre\u017eivljavanje. Kako situaciju jo\u0161 uvijek percipiramo opasnom\u00a0i postoji vjerojatnost da \u0107emo ponovno biti ugro\u017eeni ve\u0107ina nas funkcionira u 'modu'\u00a0za pre\u017eivljavanje. Zbog toga sada mnoge zvukove koje ranije nismo ni registrirali, kao \u0161to su \u00a0zvuk i vibracija tla prilikom prolaska tramvaja, percipiramo\u00a0 kao upozorenje \u0161to kod nas izaziva strah, anksioznost. Takva preosjetljivost koja je posljedica stresa visokog intenziteta i traume mo\u017ee dovesti do do\u017eivljaja koji\u00a0nisu posljedica stvarnih podra\u017eaja, u ovoj situaciji podrhtavanja tla i potresa, pa se nazivaju fantomski potresi.

- Takvi do\u017eivljaju, kao i misli poput 'opet potres!' mogu se pojavljivati\u00a0 kad se opustimo, \u010deste u trenucima polusna ili kad se tek budimo \u0161to nam ote\u017eava uspavljivanje, odmor i dobar san\u00a0koji nam je svima potreban. Spavanje je prirodan na\u010din na koji otpu\u0161tamo stres i potreban za dobro funkcioniranje. Ovakve reakcije i fantomski do\u017eivljaji pratit \u0107e nas jo\u0161 neko vrijeme. Tek ukoliko potraju dulje od tri mjeseca i po\u010dnu znatno ote\u017eavati na\u0161e svakodnevno funkcioniranje korisno je potra\u017eiti pomo\u0107 psihijatara i psihologa - nastavlja psihologinja Bogdan,\u00a0predsjednica Hrvatske psiholo\u0161ke komore.

Moramo se fokusirati na neku drugu aktivnost ili odlazak u prirodu

- Iako se ve\u0107ina nas tijekom dana ulovi u razmi\u0161ljanju ho\u0107e li se potres ponovno desiti, ili ima pote\u0161ko\u0107a u no\u0161enju sa strahom i anksiozno\u0161\u0107u ne bismo smjeli dopustiti da nas takve misli okupiraju, treba poku\u0161ati misliti na ne\u0161to drugo, fokusirati se na neki drugi sadr\u017eaj, neku aktivnost. To mo\u017ee biti obavljanje neke svakodnevne aktivnosti ili posla, pomo\u0107i \u0107e odlasci u \u0161etnju i izvan gradova koji su puni raznih zvukova, a njih u stanju preosjetljivosti vi\u0161e ne mo\u017eemo 'ne-\u010duti'\u00a0i koji kod nas stalno izazivaju neugodne misli i anksioznost.\u00a0Da parafraziramo jednu zen poslovicu, svakakve misli i osje\u0107aji ovih dana nam dolaze u posjetu, ne moramo svaku ponuditi \u010dajem - savjetuje psihologinja Bogdan.

Stalno gledanje aplikacija za pra\u0107enje potresa mogu pove\u0107ati stres

Stalno pra\u0107enje podataka o potresu putem aplikacija mogu nas dodatno fokusirati i poja\u010dati neugodne misli pa \u0107e slu\u017eiti kao njihovi potkrepljiva\u010di, a mala je vjerojatnost da \u0107e pove\u0107ati osje\u0107aj sigurnosti i umiriti nas, obja\u0161njava psihologinja.\u00a0

Savjetuje pozivanje\u00a0telefona za psiholo\u0161ku pomo\u0107 i podr\u0161ku i razgovor sa psiholozima i psihijatrima koji su na njima dostupni.

- Brojevi telefona objavljeni su na slu\u017ebenim stranicama ustanova poput Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a brojevi Mre\u017ee telefona za psiholo\u0161ku pomo\u0107 HPK_HPD objavljeni su na stranici Psiholo\u0161ke komore\u00a0na kojoj se mo\u017ee preuzeti i online priru\u010dnik Koronavirus i mentalno zdravlje u kojima su brojne preporuke i savjeti psihologa kako si mo\u017eemo olak\u0161ati situaciju u kojoj se nalazimo. Na stranici Poliklinike za za\u0161titu djece i mladih Grada Zagreba tako\u0111er se nalaze mnogi savjeti i preporuke kako situaciju olak\u0161ati djeci - dodaje Bogdan.\u00a0

Koliko dugo mo\u017eemo osje\u0107ati fantomske potrese?

- Ovakve reakcije i fantomski do\u017eivljaji pratit \u0107e nas jo\u0161 neko vrijeme. No ukoliko potraju dulje od tri mjeseca i po\u010dnu znatno ote\u017eavati na\u0161e svakodnevno funkcioniranje korisno je potra\u017eiti pomo\u0107 psihijatara i psihologa - zaklju\u010duje na\u0161a sugovornica.