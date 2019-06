Čipkarica s Paga jedan je svoj rad prodala za čak 5000 kuna

Vrlo rano sam se počela baviti čipkanjem, već u drugom razredu osnovne škole, tako da iza sebe imam već 60 godina staža, priča nam Nedjeljka Oros (69) dok njezine ruke spretno razvlače konac.

- Prvi kontakt s čipkom bio je s majkom. Majka mi je bila čipkarica, svemu me naučila. Radila je po narudžbi za prodaju Talijanima i to nam je bila dodatna zarada u obitelji. Znate, nije se od toga nikad moglo živjeti, ali je zarada bila odlična i uvijek bi nam dobro došla. I ja od prodaje uspijem skupiti za drva za ogrjev, a to je za umirovljenika dosta - skromno nam kaže Nedjeljka koja je sa sumještankama, u sklopu 10. Festivala čipke, na radionici polaznicima otkrivala čari ovoga zanata.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Ističe da je za početnike dovoljno godinu dana da nauče čipkati, ali prava praksa stječe se tek nakon nekoliko godina.

Znanje prenosi na kćer

- Stvar je u vještini izrade. Vod je vrlo jednostavan, ali je tehnika vrlo složena i to vam netko stručan mora pokazati - objašnjava.

Trudi se, kaže, da se tradicija ne zaboravi pa je tako kćer također od malih nogu učila čipkanju. Trenutačno se školuje, ali se Nedjeljka nada da će se jednog dana i ona vratiti čipkanju, barem u slobodno vrijeme.

Ona i još nekoliko čipkarica marljivo čipkaju preko zime, a svakog ljeta turistima prodaju svoje radove.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL - Zimi to radimo kad nema vrućina jer su jako bitni i uvjeti rada. Najskuplji rad smo prodali za 5000 kuna švicarskim turistima - ističe ova marljiva čipkarica i dodaje da je za takav rad potrebno najmanje četiri mjeseca rada po nekoliko sati dnevno.

Tvrdi da uspije prodati gotovo sve što napravi, a ponekad na kraju sezone ne uspije prodati samo one veće radove. Kaže da rade samo geometriju jer je to dio paške tradicije i od nje ne odustaju.

Čuvarice tradicije

- Ako odstupamo od tradicije gubimo kontinuitet, a to nam nije u cilju. Treba čuvati svoju tradiciju - ističe.

Početnicima u čipkanju savjetuje da je najvažnije biti ustrajan i na radovima raditi svakodnevno, dok god se ne završe.

- To se ne radi tako da se započne pa onda stane. Jedan manji komad se radi nekoliko dana u kontinuitetu i tako se završi - poručuje čipkarica.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Tema: Domaće je bolje