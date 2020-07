Spojite navike pa ćete lakše održati red u kući

Prije nego upalite TV, uvedite reda u dnevni boravak. Ujutro kad ustanete, prođite četkom WC školjku, a kad iznosite kantu smeća pred ulaz ispraznite sve kante u stanu, savjetuju stručnjaci

<p>Najbolji način čišćenja kuće je kada očistite više stvari, bez osjećaja da ste u to uložili više energije, a jedan od najboljih načina za to je objedinjavanje zadataka. Ideju promovira James Clear, autor knjige 'Atomic Habits', u kojoj piše o 'slaganju navika', odnosno vezanju nekoliko navika jednu uz drugu. Jednostavno, kad želite izgraditi novu naviku, trebate ju vezati uz energiju koju ima nešto na što smo već navikli, ili uz neki 'okidač, pojašnjava James. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo nekih trikova za lakše čišćenje u domu</p><p>Evo kako koristiti 'slaganje navika' u svakodnevnom čišćenju:</p><p>James Clear kaže kako postoji pet vrsta 'okidača' za određene navike: Vrijeme, mjesto, prethodni događaj, emocionalno stanje i drugi ljudi. Vrijeme, mjesto i prethodni događaj posebno su korisni pri tome.</p><p>Ako svaki dan u određeno vrijeme, na određenom mjestu, ili u određeno vrijeme dodajete po jedan zadatak, onome što inače tu i tada radite, to će postati okidač. Povezujući određene radnje čišćenja sa stvarima koje se već događaju u našoj svakodnevici. Tako i ne morate izdvojiti posebno vrijeme za pranje WC-a, što je nešto što biste ionako najradije preskočili. </p><p>Evo nekoliko primjera kako vam 'okidači' mogu pomoći da kuću učinite urednijom i čišćom bez nekih drastičnih promjena u rutini: </p><h2>Brišite i pomičite čim ujutro prvi put budete na WC-u</h2><p>Ako odmah ujutro kod prvog odlaska na toalet uzmete malo tekućeg sapuna za ruke i pospete ga u WC školjku, pa prođete četkom, tako ćete zapravo svaki dan započeti sa čistim toaletom. I tako ćete rijetko morati izdvojiti vrijeme za veće ribanje. </p><h2>Ispraznite kante za smeće prije nego iznosite kantu van</h2><p>Na dan kad iznosite kantu za smeće ispred ulaza lako ćete zapamtiti da je to dan za izbacivanje svog smeća iz kuće. Zapamtite da taj dan trebate isprazniti sve manje kante za smeće i kante za recikliranje u kućanstvu. Postavite si podsjetnik svaki tjedan, dok vam ne uđe u naviku, bez da morate posebno razmišljati o tome.</p><h2>Kad vraćate kantu, očistite kupaonicu</h2><p>Kad vraćate ispražnjenu kantu za smeće vraćate u kupaonicu, dobro ju je obrisati mokrom krpom s malo deterdženta, iznutra i izvana. No, iskoristite priliku da i ostatak kupaonice 'uskladite' s njom. Obrišite ogledala, oribajte umivaonik, prebrišite police i obrišite vanjski dio WC-a.</p><h2>Gomila rublja nestaje uz kavu </h2><p>Kad izvadimo rublje sa sušenja, nerijetko ga gurnemo na hrpu rublja koje smo tu stavili koji dan ranije. No, možete se riješiti te planine: Vežite taj zadatak za nešto konkretno, što nikad nećete zaboraviti učiniti. Na primjer, ako svako poslije podne kuhate kavu da biste nakratko predahnuli, dok se kava kuha - složite rublje. </p><h2>Prije nego što isključite svjetiljku, pospremite stol</h2><p>Čišćenje radnog stola često ostavimo za ujutro, prije nego počnemo raditi. No, ujutro je to teško, jer treba početi raditi. A često se ne možete pravilno koncentrirati jer nema reda. OK - prebacite sklopku, doslovno. Točnije, prije nego na kraju radnog dana ugasite svjetiljku na radnom stolu, napravite red na njemu. </p><h2>Uvedite reda u boravak prije paljenja TV-a</h2><p>Neka uključivanje televizora bude nešto što će pričekati dok na brzinu ne napravite red u dnevnom boravku. Protresite jastučiće za sjedenje, složite prekrivače, poravnajte stolić za kavu i ponesite iskorištene čaše i zdjele za užinu u kuhinju.</p><p>Naravno, neće svaki od ovih primjera biti izvediv u vašem životu, jer dosta toga ovisi i o drugim navikama. No, to vam može biti primjer svakodnevne organizacije oko toga da neke poslove u kući povežete s drugima i tako si olakšate stvari, prenosi portal <a href="https://www.apartmenttherapy.com/habit-stacking-trigger-cleaning-36740505">Apartment Therapy.</a> </p>