Čišćenje koje rješava stres, no postoji i ono koje ga pogoršava

Ponavljajuće radnje poput slaganja i organiziranja malih stvari mogu pomoći u opuštanju, dok zahtjevnija organizacija i čišćenje uspomena stres mogu samo pojačati

<p>Nekim je ljudima kućna organizacija prirodna reakcija na stres. Pospremanje može pomoći povratiti osjećaj kontrole, a jednostavne, ponavljajuće akcije poput slaganja nekih stvari i predmeta mogu biti umirujuće. No trebate znati da nekad i čišćenje doma na kraju krajeva stvara više stresa nego inače. Kako biste izbjegli stresiranje radi čišćenja i organizacije ove stvari možete čistiti kako biste smanjili stres i smirili se.</p><h2>Organiziranjem protiv stresa:</h2><h2>1. Ladica za kuhinjski pribor</h2><p>Kad ste pod stresom, započnite s organiziranjem malog područja, poput ladice. To ne bi trebalo potrajati predugo, pa je to jednostavan način da osjetite postignuće.</p><p>Kad ste pod stresom, izbjegavajte organizirati bilo što previše nostalgično ili osobno, stoga je ladica za kuhinjsko posuđe idealna, jer u njoj sigurno ne krijete neke vama osobne predmete. Trebalo bi biti relativno lako grupirati predmete i donirati ili baciti duplicirane alate.</p><h2>2. Slaganje posteljine, ručnika, krpa</h2><p>Jednostavne, ponavljajuće radnje, poput slaganja ručnika za kupanje, mogu biti umirujuće, posebno kada to radite s pažljivošću. Posložite ručnike i posteljinu po bojama i veličini i vidjeti ćete kako će vas to polako smiriti.</p><h2>3. Slaganje noćnog ormarića</h2><p>Dobro je pospremiti noćni ormarić iz dva razloga: pod prvo, radi se o maloj površini koju je lako riješiti. Drugo, čišćenje prostora oko kreveta može vam pomoći da lakše i spokojnije zaspete. </p><p>Imajte samo knjigu koju čitate i čašu vode - možda malu vazu ili lampu. Najvažnije pravilo: odmaknite telefon daleko od kreveta.</p><h2>4. Mobitel</h2><p>Naši telefoni mogu biti izvor stresa, pogotovo ako su nam glavni izvori vijesti ili ako trošimo previše vremena provjeravajući društvene mreže.</p><p>Ako imate iPhone, razmislite o postavljanju vremenskih ograničenja za aplikacije putem izbornika Postavke. Također, uzmite si malo vremena i razmislite koje su vam aplikacije doista potrebne, a koje ne.</p><h2>5. Ispraznite torbicu</h2><p>Ovo je malo područje koje vam ne bi trebalo oduzeti previše vremena. Micanje starih računa i smeća iz vaše torbice trebalo bi potrajati samo nekoliko minuta. Osim toga, olakšat će vam pronalazak onoga što vam zaista treba.</p><h2>Preskočite ovo kad ste pod stresom:</h2><h2>1. Organiziranje bilo čega sentimentalnog</h2><p>Općenito, sentimentalne stvari koje vas podsjećaju na nešto ili nekog puno je teže organizirati, zato što je potrebno više vremena i emocionalnog rada. Ako se želite isplakati, onda je takva organizacija za vas. Ali ako radije ne biste sebi otežali dan, onda nemojte niti započinjati.</p><h2>2. Kompletna organizacija cijelog ormara</h2><p>Kada ste previše emocionalni, nemojte niti pomišljati na pospremanje cijelog ormara. Samo ćete se isfrustrirati i ništa vam se neće sviđati, ništa vam neće stajati niti dobro izgledati i slično. Radije organiziranje ormara ostavite za vrijeme kada budete na dobroj nozi s emocijama, piše <a href="https://www.realsimple.com/home-organizing/organizing/best-things-to-stress-organize" target="_blank">Real Simple.</a></p>