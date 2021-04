Presretna sam, automobil je zaista prekrasna nagrada, rekla nam je Vesna Nedeljko (63) iz Zagreba, koja je u nagradnoj igri 24sata osvojila Opel Crossland.

Dobitnica nam je otkrila kako godinama igra nagradne igre, a često i osvaja nagrade.

- U jednoj nagradnoj igri sam, prije pet ili šest godina, osvojila televizor, osvojila sam i razne pakete te kasetofon - govori Vesna. Dodaje kako se vodi onim da tko igra i dobiva.

- Šaljem kupone na svoje i suprugovo ime. Kad sam vidjela da je Opel crveni, stavila sam na sebe - kaže kroz smijeh. Iako imaju automobil, kaže kako ne planira prodati osvojeni.

- Pitao me sin: ‘Mama, hoćeš li ga prodati’. Rekla sam mu da to neću nikad napraviti, točno da ga samo gledam u dvorištu - priča nam dobitnica. Dodaje kako se godinama nadala da će osvojiti automobil u nagradnoj igri, a sad, kad joj se to napokon i ostvarilo, oduševljena je jer je riječ o njezinoj omiljenoj marki vozila, Opelu.

- Presretna sam što sam dobila Opel. To su po meni najbolji auti i oni su mi pojam za sigurnost - dodaje. Godinama je pretplatnica 24sata.

- Obožavam vaše novine jer imate svega, od politike do križaljki - ističe Nedeljko.