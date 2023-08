Coco Chanel živjela je u hotelu Ritz u Parizu preko 30 godina

Ne slijedite slijepo trendove, moda se mijenja, ali stil ostaje, samo je jedna od modnih krilatica Gabrielle 'Coco' Chanel, koja je na današnji dan, 19. kolovoza, rođena u Saumuru. Francuska modna kreatorica i pionirka u svijetu mode smatra se najznačajnijom osobom modnog dizajna u 20. stoljeću. Suvereno je vladala pariškom modnom scenom, a u svijetu mode ostavila je neizbrisiv trag stvorivši slavni Chanelov kostim, koji je između ostalog nosila i prva dama SAD-a Jackie Kennedy te malu crnu haljinu na kojoj su joj i danas zahvalne pripadnice ljepšeg spola diljem svijeta. Malu crnu haljinu proslavila je glumica Audrey Hepburn u antologijskom filmu 'Doručak kod Tiffanyja', a njezina ljepota leži u činjenici da se može nositi po danu, ali i za večernji izlazak. No njezina je slava nadišla granice Francuske parfemom Chanel No. 5, prvim parfemom u povijesti koji se prodavao diljem svijeta, a nosila ga je između ostalog i Marilyn Monroe. Coco je smatrala kako je žena bez parfema žena bez budućnosti, a slavni Chanel No. 5 i dalje je među najtraženijim parfemima svijeta.