Vjeroučitelj Ante (34) digne 180 kilograma u trzaju: 'Najjači sam Hrvat, a bio sam kao štapić'

Ante Vuković iz Osijeka jedini može dignuti 180 kg u trzaju. Kad trenira, dnevno pojede i do 6000 kalorija. 'Hladan je kao špricer na natjecanju. Ne vidim publiku i ne pokazujem tremu, iako je osjećam', kaže

<p>Učenicima vukovarske Gimnazije i Ekonomske škole nije čudno što je njihov nastavnik teologije službeno najjači čovjek u Hrvatskoj. Posve im je normalno da ta naoko pitoma i draga “gromada od čovjeka”, koji ima oko 130 kilograma, koji u učionici uvijek govori smireno i ne diže glas, na treninzima i natjecanjima diže suludo teške utege i “vlasnik” 60 rekorda. </p><p>Ante Vuković (34) iz Osijeka je, naime, ponajbolji dizač utega u Hrvatskoj. Ni jedan Hrvat prije njega nije podigao 180 kilograma u trzaju i 215 kilograma u izbačaju, a to je postavio kao aktualni rekord prije dvije godine. Još ga nitko nije srušio. Za usporedbu, najviše što je itko ikad podigao je dizač iz Gruzije koji je digao 220 kilograma u trzaju, a 264 kilograma u izbačaju, dok je u Hrvatskoj, prije Ante, najteže utege podigao Saša Čegar, profesor s Ekonomskog fakulteta u Rijeci, koji je digao 163 kilograma u trzaju i 200 kilograma u izbačaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tjelesna neaktivnost uzrokuje dijabetes, a mišići propadaju</strong></p><p>Sreća je bila da treniram u klubu koji ima dugu tradiciju poznatih dizačkih rekordera. Moj trener Božo Krišto je također bio državni prvak i reprezentativac te me je naučio svemu što znam u tom sportu, počevši od tehnike, brige za tijelo, prehrane, psihičke pripreme, na kojoj mnogi padaju na natjecanjima... </p><p>- Ja sam hladan kao špricer kad sam na natjecanju. Ne vidim publiku i ne pokazujem tremu, iako je osjećam, ali nastojim je pretvoriti u pozitivnu. Na tome mi svi zavide. Može se reći da mi je publika iz učionice dobar trening za nastupe pred skupinom ljudi - kaže Vuković, koji je i mnoge svoje učenike motivirao da se počnu baviti dizanjem utega jer je svojim primjerom razbio stereotipe koji se vežu za taj sport. “Dizanje utega je sport ekstremne snage. Naporno je, zahtijeva sustavne i dugotrajne treninge te fanatičnu upornost. Mitovi su da ćeš dizanjem ozlijediti leđa ili dobiti bruh. Ako pravilno radiš, nećeš. Mit je i da su dizači mali i nabijeni ljudi, uglavnom muškarci. Ni to nije istina. Ja sam 190 cm visok, a među nižima sam na natjecanjima. Ženama, pak, dizanje utega sjajno definira tijelo. Realno, dizači najviše problema imaju s koljenima i zglobovima. Kad dugo sjedim, svako malo moram istezati koljena i noge. Doduše, ja sam već u zalasku dizačke karijere, još nekoliko godina i kraj”, dodaje Vuković, koji se ove godine trebao pripremati za europsku medalju i normu za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine, no zbog pandemije virusa sve je odgođeno. </p><p>Kad se priprema za natjecanje, Ante u teretani provodi po dva sata svaki dan. </p><p>Osam je puta bio državni prvak pojedinačno, s klubom je tri puta osvojio ekipni naslov, kao i pet kupova. Čak 60 puta rušio je postavljene rekorde u svojoj superteškoj i tzv. “kraljevskoj” kategoriji, u kojoj se natječe. Slikovito gledano, on u dizanju podigne više od jednog i pol sebe. “Pandemija me je usporila. Teretane i dvorane su bile zatvorene pa sam nešto malo trenirao kod kuće, vozio bicikl, trčao, ali to nije to. Svi su se u izolaciji udebljali, a ja sam u kilaži opao 10 kg. To se nama dizačima ne bi smjelo dogoditi jer zapravo gubimo mišićnu masu. Činjenica je da dizači puno jedu kad puno treniraju, unesem čak i do 6000 kalorija dnevno, ali kad se ne pripremam za natjecanje, jedem normalno. Uzimam dodatke prehrani jer je nemoguće sve potrebno unijeti hranom. Prijatelji misle da se foliram kad ne mogu pojesti cijelu pizzu. Jedem 5-6 puta dnevno po malo. Isto tako misle da sam Herkul kad me zovu da im pomognem preseliti namještaj. Natovare mi zamrzivač i misle da ga mogu sam nositi po kući kao od šale”, smijući se kaže Ante.</p><p>Teologiju je, kaže, oduvijek htio. Odgajan je u kršćanskoj obitelji u kojoj je tata imao poseban interes prema teologiji kao nauci. Kupovao je puno knjiga, koje je Ante kao dijete počeo čitati. </p><p>- Već sam u srednjoj školi shvatio da bih se time bavio. Nisam osjetio poziv za svećenstvom, ali sam smatrao da kao teolog mogu pomoći sebi i Crkvi. Dodatno me je na to motivirao naš tadašnji župnik koji me je naučio da je u teškim vremenima najvažniji čovjek. Bio je izazov kombinirati putovanja u Đakovo na Katolički bogoslovni fakultet i treninge, ali diplomirao sam u roku. I tamo su me kolege prihvatile kao sportaša. Čak su jednom isprintali članak iz novina i fotografiju mene s utegom te stavili na oglasnu ploču. Ali zanimljivo je da nisam jedini teolog koji je dizač utega. Moj prijatelj, svećenik i ravnatelj Gimnazije u Travniku je dugogodišnji dizač utega, njima je riješio probleme s leđima koje je imao, a ima još jedan svećenik u Italiji koji se bavi power liftingom - kaže najjači Hrvat Ante Vuković. Među najnižima je na natjecanjima.</p><h2>Ante je apsolutni rekorder </h2><p>Dizači utega u naponu su snage baš u ovoj dobi pa je pred njim još puno izazova. Osam je puta bio državni prvak Hrvatske, pojedinačno, s klubom je tri puta osvojio ekipni naslov, kao i pet kupova.</p><h2>Vjeroučitelj digne jednog i pol sebe </h2><p>Sa svojih 135 kilograma Ante se natječe u superteškoj, tzv. kraljevskoj kategoriji. Vratimo li se na njegov, ujedno i državni rekord, to slikovito znači da praktički podigne jednog i pol sebe.</p>