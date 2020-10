Crni češnjak postao je hit zbog nježnog okusa i slabije arome

Crni češnjak ne samo da je izuzetno ukusan, već je i prepun antioksidansa, a pokazalo se i da ima antikancerogena i protuupalna svojstva. Mekši je i slađi od običnog češnjaka

<p>Crni češnjak tipično se koristi u azijskoj kuhinji za umake i kao začin. Aroma crnog češnjaka daje nježan okus koji se razlikuje od običnog bijelog češnjaka. Ovaj začin popularnost je stekao posljednjih godina, a mnogi su se okrenuli stvaranju ovog vrlo aromatičnog sastojka kod kuće koji je vrlo jednostavan. Potrebno je samo malo strpljenja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Što je crni češnjak?</h2><p>Crni češnjak nastaje fermentacijom češnjaka i svatko ga može napraviti kod kuće. On se čuva u neprekidno toplom i vlažnom okruženju. </p><p>U odnosu na svježi češnjak nema karakterističan miris kod konzumacije, dakle nema lošeg zadaha niti isparavanja iz kože pa ga možete jesti i prije posla ili prije izlaska.</p><p>Osim toga, crni češnjak stabilizira krvni tlak pa ne smeta niskotlakašima, a ni ne pada teško na želudac. </p><p>Da bi se dobio ovakav češnjak, glavice se drže u specijaliziranim uvjetima topline od 60 do 77°C i vlažnosti, tijekom 60 do 90 dana. </p><p>Češnjak mijenja i boju i teksturu. Gubi gorčinu i ljutinu, postane kiselkasto sladak pa se slaže i uz slatke i uz slane kombinacije. </p><p>U fermentaciji se ne koriste nikakvi aditivi, konzervansi ili bilo kakvi umjetni dodaci. Obiluje vitaminom B i vitaminom C. Stimulira imunitet, dobra je prevencija protiv karcinoma, protiv upala i prehlada, čisti krvne žile, sprječava razvoj ateroskleroze. Pozitivno djeluje na rast i diobu stanica pa ga se smatra čuvarem mladosti. </p><h2>Blagodati crnog češnjaka i najbolje primjene</h2><p>Crni češnjak ne samo da je izuzetno ukusan, već je i prepun antioksidansa, a pokazalo se i da ima antikancerogena i protuupalna svojstva. Mekši i slađi od običnog češnjaka, crni se češnjak može dodati svim vrstama jela poput aromatiziranih umaka, maslaca za odrezak, umiješati u mljevenu junetinu za pljeskavice ili bolonjez, koristiti kao preljev za pizzu i slično, piše <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/recipe-collections-favorites/popular-ingredients/black-garlic" target="_blank">Real Simple.</a></p>