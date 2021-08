Francuski umjetnik Sébastien de Oliveira koji živi u Parizu koristi Photoshop kako bi obojio stare fotografije i udahnuo im novi život.

Nakon što obradi fotografije, ljudi na njima izgledaju mnogo realnije, a slike dobivaju notu suvremenosti.

Sebastian je oženjen i ima dvije kćerkice, a studirao je u Orleansu školu likovnih umjetnosti te je specijalizirao ilustracije i fotografiju. Nakon toga preselio se u Milano gdje je živio sedam godina i radio kao ilustrator za arhitekte i kao pomoćnik modnog ilustratora.

- Prije 17 godina preselio sam se u Pariz kako bih postao retušer za modnu industriju. Prije pet godina počeo sam bojati neke slike i to je postalo nezaustavljivo. Moje tri strasti su slikanje, fotografija i povijest. Provodim puno vremena pronalazeći slike koje pričaju neku priču. Dugo sam tražio slike iz rata, a sada me više zanimaju jednostavni pogledi na ulice ili snimci svakodnevnog života ili kolorizirani portreti glumaca iz zlatnog doba Hollywooda. Skupljam stare fotografije u boji kao reference koje me inspiriraju. Nedavno sam radio za knjigu Vuitton Extraordinary Voyages, gdje je objavljeno 20 kolorizacija. Izložio sam izložbu u Dunkirku s 40 koloracija fotografija jedne žene tijekom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Svoj sam rad počeo dijeliti prije samo 3 mjeseca na Instagramu i već sam naišao na zaista dobre povratne informacije - ispričao je Sebastian.

U početku mu je to bio hobi, ali sada se jednostavno pronašao u tome. Kako kaže, najteže mu je odabrati boju za odjeću zbog ogromnog izbora.

- Volim ulice iz 40-ih i 50-ih godina. Moje omiljeno razdoblje su američke 40-te i ne znam zašto, ali sviđa mi se to doba zbog nedostatka plastike, ljepote automobila i odjeće. Počeo sam s ovim bojanjem prije pet godina i ne želim uskoro prestati. Inspiriram se starim fotografijama u boji, kino slikama iz prošlosti, tako da je moj stil prilično zasićen, živih boja - tvrdi.

- Moj savjet bio bi promatrati stvarnost, svjetlo, refleksije, učinke i interakciju boja u stvarnom životu, kao i stare fotografije u boji iz prošlosti i koristiti ih kao reference - savjetuje Sebastian svima koji se žele baviti tom profesijom, piše Bored Panda.