Crno vino i zdravlje: Što znanost zaista kaže o eliksiru u čaši?

Njegova reputacija kao napitka koji može doprinijeti zdravlju temelji se na bogatstvu antioksidativnih spojeva, no stručnjaci upozoravaju da je priča znatno složenija. Ključ leži u umjerenosti i razumijevanju kako aktivni sastojci vina djeluju na tijelo, ali i koje rizike nosi konzumacija alkohola.

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Zaštita srca i krvnih žila

Najpoznatija i najviše istraživana zdravstvena dobrobit crnog vina odnosi se na kardiovaskularni sustav. Zasluge se primarno pripisuju polifenolima, snažnim antioksidansima koji se u visokoj koncentraciji nalaze u kožici i sjemenkama crnog grožđa. Ovi spojevi, poput resveratrola, kvercetina i katehina, dospijevaju u vino jer kožica dugo ostaje u kontaktu s moštom tijekom fermentacije. Istraživanja pokazuju da polifenoli mogu pomoći u zaštiti sluznice krvnih žila. Jedan od ključnih mehanizama je poticanje proizvodnje dušikovog oksida, molekule koja opušta stijenke arterija, čime se olakšava protok krvi i smanjuje krvni tlak.

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Resveratrol je posebno istaknut u znanstvenoj literaturi zbog svojih protuupalnih i antioksidativnih svojstava. Smatra se da ovaj spoj može smanjiti razinu "lošeg" LDL kolesterola te, što je još važnije, spriječiti njegovu oksidaciju - ključan korak u formiranju aterosklerotskih plakova koji sužavaju arterije. Ujedno, detaljna znanstvena istraživanja o resveratrolu sugeriraju da on aktivira putove povezane s dugovječnošću stanica, poput aktivacije proteina SIRT1, koji štiti stanice od stresa. Time se pridonosi elastičnosti krvnih žila i smanjuje rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Neočekivani saveznik za probavu

Novija istraživanja usmjerila su se na utjecaj crnog vina na crijevni mikrobiom, zajednicu milijardi bakterija koje nastanjuju naša crijeva i ključne su za cjelokupno zdravlje. Pokazalo se da polifenoli, osobito tanini iz crnog vina, mogu djelovati kao prebiotici. Oni služe kao hrana za korisne crijevne bakterije, poput bifidobakterija, i potiču njihovu raznolikost. Veća raznolikost mikrobioma povezuje se sa snažnijim imunosnim sustavom, boljom regulacijom upalnih procesa i učinkovitijom apsorpcijom hranjivih tvari.

Jedna značajna studija koju su proveli znanstvenici s King's Collegea u Londonu usporedila je utjecaj različitih alkoholnih pića na crijevnu floru i otkrila da su osobe koje su pile crno vino imale značajno veću raznolikost crijevnih bakterija u usporedbi s onima koje su konzumirale pivo, cider, bijelo vino ili žestoka pića. Znanstvenici vjeruju da čak i povremena konzumacija crnog vina može imati pozitivan učinak. Također, tanini mogu usporiti pražnjenje želuca, što produljuje osjećaj sitosti i može pomoći u kontroli apetita.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Druga strana medalje: rizici i nužan oprez

Unatoč potencijalnim dobrobitima, ne smije se zanemariti činjenica da je crno vino alkoholno piće. Znanstveni konsenzus, posebice kad je riječ o prevenciji raka, jasan je: najsigurnija opcija je ne piti alkohol uopće. Svaka vrsta alkohola, uključujući i crno vino, povećava rizik od razvoja nekoliko vrsta karcinoma, uključujući rak dojke, debelog crijeva, jetre, jednjaka te usne šupljine i grla.

Glavni krivac za to je etanol. Kada tijelo razgrađuje etanol, nastaje spoj zvan acetaldehid, koji je klasificiran kao kancerogen jer može oštetiti DNA u stanicama i spriječiti njihovu pravilnu obnovu. Alkohol također može uzrokovati hormonalne promjene, poput povećanja razine estrogena, što je povezano s višim rizikom od raka dojke. Dodatno, alkohol uzrokuje oksidativni stres i kroničnu upalu, stanja koja pogoduju razvoju malignih bolesti. Tvrdnje da antioksidansi iz crnog vina mogu poništiti štetne učinke alkohola znanstveno su neutemeljene. Količina polifenola koju biste unijeli umjerenom konzumacijom vjerojatno nije dovoljna da nadjača negativne posljedice etanola.

Umjerenost i životni stil kao ključ

Sve potencijalne prednosti crnog vina vrijede isključivo uz umjerenu konzumaciju. To se definira kao jedna čaša (oko 150 ml) dnevno za žene i do dvije čaše za muškarce. Prekoračenje tih granica ne samo da poništava sve dobrobiti, već i značajno povećava zdravstvene rizike, uključujući oštećenje jetre, povišeni krvni tlak i rizik od ovisnosti. Također je važno naglasiti da blagodati nisu isključivo u vinu, već u cjelokupnom životnom stilu. Crno vino je sastavni dio mediteranske prehrane, koja obiluje povrćem, voćem, cjelovitim žitaricama, mahunarkama i maslinovim uljem. Moguće je da vino djeluje sinergijski s ostalim zdravim namirnicama, a ne kao izolirani "čudotvorni" lijek. Isti ti polifenoli mogu se pronaći i u crnom grožđu, bobičastom voću, tamnoj čokoladi i čaju, bez rizika koje nosi alkohol.

Foto: 123RF







*kreirano preko AI-ja