Crocs dnevno daje 10.000 pari cipela zdravstvenim radnicima

Liječnici i sestre neumorno rade po cijeli dan i noć kako bi liječili bolesne, istovremeno dovodeći u rizik svoje vlastito zdravlje. Upravo zbog toga nekoliko tvrtki im je odlučilo izraziti zahvalnost, a jedni od njih su Starbucks i Crocs, piše Scoop.

Starbucks je nedavno objavio da će oni koji se bave s pandemijom u SAD-u (oni koji rade na tome i za sprječavanje, za liječenje, brigu o bolesnicima i slično) besplatno dobiti kavu na svim prodajnim mjestima sve do svibnja.

S druge strane Crocs, omiljena obuća mnogih zdravstvenih radnika, radi nešto slično.

Prema CNN-u, Crocs je nedavno objavio program kojim će donirati 10.000 pari cipela dnevno zdravstvenim radnicima koji se bore protiv novog koronavirusa.

'Proteklog tjedna razgovarali smo sa zdravstvenim radnicima, njihovim ustanovama, pa čak i njihovom obitelji i prijateljima. Oni su posebno zatražili naše cipele zbog udobnosti' - rekao je predsjednik uprave Crocsa Andrew Rees.

The company has launched its new program, "A Free Pair for Healthcare," offering free Crocs to doctors, nurses, and other healthcare staff members https://t.co/inE94v0JPb — KTLA (@KTLA) March 27, 2020

Crocsice su omiljene među liječnicima i medicinskim sestrama jer su vodootporne i lako se peru. Tvrtka je objasnila da isporučuje dio pošiljki obuće ravno u bolnice i druge ustanove. Međutim, zdravstveni radnici se mogu prijaviti za besplatne cipele na web stranici Crocs. Crocs se zavjetovao da će donirati cipele do trajanja zaliha.

In other non-COVID19 news, someone in the operating theatre is extremely serious about their crocs. pic.twitter.com/lQlE4eZM9Q — Dr Eric Levi (@DrEricLevi) March 25, 2020

Najavljujući inicijativu na Twitteru, Crocs je objavio: Naš je cilj uvijek bio održati udobnost, a sada, suočeni sa nedaćama, postoje određeni pojedinci kojima je taj osjećaj potreban više nego ikad prije. Crocs poklanja besplatni par cipela (s besplatnom dostavom) zdravstvenim radnicima. Ako ste zdravstveni radnik kojem je potrebna naša udobna Crocs obuća koja se lako čisti, mi smo se za vas pobrinuli.

Brojne druge tvrtke također pomažu zdravstvenim radnicima tijekom krize COVID-19, uključujući tvrtku Gap Inc. i proizvođače automobila Ford, General Motors i Tesla. Prema USA Todayu, Gap Inc. vlasnici lanaca odjeće, uključujući Gap i Old Navy, prebacuju svoje resurse u stvaranje zaštitne opreme za zdravstvene radnike koje liječe zaražene pacijente.

An update on our #COVID19 response: Our teams are connecting some of the largest hospital networks in Calif. w/ our vendors to deliver PPE supplies while we pivot resources so factory partners can make masks, gowns & scrubs for healthcare workers on the front lines. — Gap Inc. (@GapInc) March 25, 2020

U međuvremenu, General Motors i Tesla daju svoje resurse za pomoć u rješavanju zabrinjavajućeg nedostatka ventilatora, dok Ford Motor ima slične planove. Taj potez uslijedio je nakon što je Uprava za hranu i lijekove objavila da je smanjila određene barijere u postupku odobravanja medicinskih proizvoda kako bi se olakšala brza proizvodnja ventilatora.

In a move reminiscent of the World Wars, when America's car factories shifted to producing tanks, bombers and aircraft engines, some US automakers are looking into making ventilators and other medical equipment to help combat the coronavirus pandemic https://t.co/8x5pXQrbog — CNN (@CNN) March 19, 2020

