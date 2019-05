Crvena i crno-bijeli kontrast će pomoći bebi da bolje razvije vid

Najintenzivniji djetetov razvoj događa se u najranijoj dobi. Oko treće godine klijetke mozga razvijene su 70 posto, a oko šeste godine 90 posto. Stoga je potrebno poticati sva bebina osjetila od rođenja.

Dodir i sluh osjetila su koja su u potpunosti razvijena već od samog rođenja. Vid, miris i okus se razvijaju, a roditelji mogu pomoći u boljem razvoju. Nakon što se dijete rodi, vid nije bistar i beba vidi najviše 30 cm.

Foto: Dreamstime

- Beba uglavnom vidi oblike i sjene te ne raspoznaje lica. Prva boja koju beba raspozna s mjesec dana je crvena pa je preporuka da mobilne igračke budu u toj boji ili šarene, tako da ih beba može pratiti kad se pokrenu - kaže dr. Giovana Armano, specijalist pedijatar.

Također, beba će dobro reagirati i na crno-bijeli kontrast, jer oči u prvih nekoliko tjedana reagiraju na svjetlo i mrak.

Roditelji mogu bolji razvoj vida potaknuti i mijenjanjem položaja krevetića te mijenjanjem pozicije prilikom hranjenja kako bi beba promatrala okolinu iz različitih kuteva.

Foto: Dreamstime

Bebin sluh počinje se razvijati još u trbuhu, a kako je rođenjem potpuno razvijen, beba može odmah raspoznati majčin glas. Ipak, bebu se ne smije izlagati prevelikoj buci i lako će je ometati zvukovi iz pozadine. S dva mjeseca oponašat će zvukove gugutanjem, a oko 4. mjeseca počet će “brbljati” na svoj način.

- Majka može puštati bebi klasičnu glazbu dok je još u trbuhu jer se tako dodatno potiče razvoj sluha - kaže dr. Armano.

Nakon rođenja bebi će koristiti pričanje, čitanje i pjevanje jer potiču na razvoj govora i jačaju zbližavanje. Bebama koje imaju problema sa spavanjem može se pustiti “bijela buka” (snimke zvukova poput onih iz maternice).

Jedan od najrazvijenijih osjeta pri rođenju je dodir, a to je i osjetilo koje je najvažnije za zbližavanje s bebom. Kad roditelji grle bebu, ona se osjeća sigurno, a kontakt koža na kožu ima poseban terapeutski učinak.

Foto: Dreamstime

- Dodir je iznimno važan, kako s majkom, tako i s ocem. Bebu treba što više maziti i dodirivati. I kod nedonoščadi koja moraju u inkubator preporuka je da neko vrijeme budu na mami jer tako bolje napreduju - pojašnjava dr. Armano.

Također, bebi se može umasirati losion nakon kupke ili joj se može priuštiti nježna masaža. Dajte bebi da isproba predmete različitih tekstura i oblika.

Iznimno snažno osjetilo kod beba je miris. Raspoznaju miris majke od drugih ljudi već od prvog dana. To može uzrokovati i probleme sa spavanjem, jer kad majka priđe bebi da je utješi, ona će je namirisati i htjeti hranu. Beba također koristi njuh za učenje o okolini.

Vid

Do četvrtog mjeseca beba će očima pratiti predmete i osobe koje se miču, a do 5. mjeseca će imati percepciju dubine. Do 6. mjeseca će moći vidjeti sve boje, a do godinu dana beba će u svojem istraživanju tijekom puzanja koristiti percepciju o dubini kako bi razlikovala različite udaljenosti.

Sluh

Novorođenče reagira na iznenadne glasne zvukove treptanjem ili širom otvara oči. U dobi od četiri tjedna počinje primjećivati iznenadne dulje zvukove, kao što je buka usisivača. Do 4. mjeseca dijete će se umiriti ili nasmijati na zvuk vašega glasa čak i kad vas ne može vidjeti. Okreće glavu prema vama.

Foto: SYSTEM

Njuh

Beba prepoznaje majčin miris od prvog dana, a vjerojatno i mirise drugih ljudi oko sebe u prvom tjednu života. Razvoj osjetila mirisa podstiče se i redovitim korištenjem istih proizvoda jer bebe vole ono što im je poznato i na što su se naviknule.

Okus

Osjetni pupoljci u potpunosti su formirani od rođenja, a bebe više vole slatke okuse. Također, prepoznaju kroz mlijeko okuse hrane koju majka jede. Kako bi se dodatno pospješio razvoj okusa kod beba, majke bi trebale jesti raznoliku hranu dok doje, a oko 6. mjeseca početi nuditi kroz dohranu raznoliku hranu.

Dodir

Ovaj osjet se prvi razvija još u utrobi, već u 3. tjednu nakon začeća, dok većina žena još ni ne zna da je trudna. Oko trećeg mjeseca razvoja u utrobi siše palac, igra se s pupkovinom i dodiruje usta. Kad se rodi, svaki dodir stimulira razvoj osjeta.