Čuda dr. Chudyja: Nepokretni dječak hodao nakon operacije

Dječak je dobro i zadovoljni smo kako napreduje. Sad već sve razgovjetnije govori, samostalno sjedi i može samostalno napraviti nekoliko koraka. Čujemo se s roditeljima svaki dan i oni nam šalju njegove snimke, pa pratimo napredak. Pogotovo moja kolegica fizioterapeutkinja Veronika Paradžik, koja je i glavna u ovoj fazi oporavka i pomaže roditeljima savjetima kako dalje raditi s njim, kaže prof. dr. Darko Chudy, pročelnik Zavoda za neurokirurgiju u KB-u Dubrava, koji je sa svojim timom prije tri mjeseca opet izveo čudo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što je već mnogo puta operirao odrasle pacijente, ugrađuje elektroda u mozak kojima se postiže duboka mozgovna stimulacija i potiče oporavak mozga da bi ponovno preuzeo funkciju kontrole mišića i pokreta. Ovog su puta to učinili na desetogodišnjem dječaku koji je u bolnicu stigao s dijagnozom distonije, potpuno nepokretan.

Dječak je u KB Dubrava došao u tzv. distoničkoj krizi, što znači da se nije mogao samostalno niti okrenuti u krevetu. To je stanje u kojem dolazi do poremećaja u tonusu mišića, a onda i do toga da čovjek ne može upravljati pokretima.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Dr. Chudy (drugi s lijeva) sa svojim timom u KB-u Dubrava

- Bilo je potrebno nekoliko godina da roditelji dođu do dijagnoze jer se dijete rodi zdravo i u početku se normalno razvija. Može prohodati, počne se igrati, raste, a onda odjednom počnete primjećivati da nešto u kretanju nije u redu - pojašnjava dr. Chudy.

S vremenom se stanje pogoršava, sve dok liječnici ne spoznaju da je potrebno obaviti testove koji utvrđuju distoniju, pojašnjava.

Budno oko tima

- Neuropedijatrica koja nam je uputila dječaka napravila je kompletnu obradu, na temelju koje smo i mi mogli dobro reagirati. Riječ je o prof. dr. Nini Barišić iz KBC-a Rebro, koja nam je uputila pacijenta s kompletnom obradom, uz obavljena genetska testiranja.

Za cijeli tim KB-a Dubrava ovo je bio izazov jer se takva operacija prvi put radila na djetetu, no svi su odradili svoj dio s posebnom pažnjom - dodaje neurokirurg.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prvi takav zahvat kod nas dr. Chudy obavio je još 2010., dok je bio u KBC-u Rebro, a danas u KB-u Dubrava godišnje obavi oko 60 takvih zahvata. Najčešće se obavljaju upravo kod pacijenata s distonijom, no metoda pokazuje dobre rezultate i kod Parkinsonove bolesti, dok se testira i kod još nekih bolesti, poput epilepsije.

- Treba reći da kod takvih pacijenata ne možemo znati točan mehanizam djelovanja tog zahvata jer znanstveno nije utvrđen mehanizam djelovanja duboke mozgovne stimulacije - kaže.

Za uspjeh je, dodaje, vrlo važna kontrola pacijenta u prvim danima nakon operacije kako bi se vidjelo kako reagira i reguliralo elektrostimulacije po potrebi. Kod dječaka koji je operiran reakcije su bile dobre, pa je tako i otpušten kući, no svakodnevna komunikacija i dalje omogućava kontrolu, kaže.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Imali smo, na primjer, i malu komplikaciju, koju smo riješili preko telefona. Naime, uz elektrodu u mozgu, pacijentu se u prsište ugrađuje punjiva baterija, koju treba puniti svaka dva-tri dana. U jednom je trenutku došlo do blokade u punjenju i, kad smo to primijetili, savjetovali smo roditeljima što trebaju učiniti i tako riješili problem, a da nisu morali dolaziti u bolnicu. No da bilo što primijetimo, odmah bismo ga pozvali i reagirali - priča doktor.

Inače, KB Dubrava je u suradnji s prof. dr. sc. Bojanom Jerbićem iz Zavoda za robotiku i automatizaciju na Fakultetu strojarstva već razvio jednog robota koji pomaže kirurzima u operacijama mozga, a u tijeku je i rad na novom robotu, koji će biti osposobljen upravo za ugradnju elektroda u mozak radi duboke mozgovne stimulacije.

Prednjače u svijetu

Tako, osim što naši stručnjaci, na čelu s dr. Chudyjem često operiraju u mnogim svjetskim centrima i tako educiraju inozemne stručnjake, pokazujemo da smo među prvima i u razvijanju tehnologije. A čudima dr. Chudyja nema kraja...

Još je 2011. spasio mladog Splićanina Josipa Kokeza probudivši ga iz kome.

- Svaki dan idem u teretanu po jednu uru. Znate, malo sam hiperaktivan, imam previše snage, pa je moram negdje utrošiti. I trčim često - priča nam Josip (26), kojeg je tim iz KB-a Dubrava probudio iz višemjesečne kome.

Foto: Milan Sabić/Pixsell

Oko osam godina kasnije mladić je u naponu snage. Naime, Josip se sa samo 18 godina odjednom srušio u školi. Ostao je bez kisika punih deset minuta i nakon toga završio u komi. Nije bio ničega svjestan, oči su mu bile otvorene, ali nije reagirao. Nasreću, završio je u rukama neurokirurga Darka Chudyja i njegove izvrsne ekipe, a potom je uslijedila ugradnja neurostimulatora u mozak. Josip je ubrzo uspio ustati iz kreveta.

- Još ima malih poteškoća u govoru, ali najviše kad ga malo uhvati panika. Inače, sasvim normalno funkcionira među ljudima, smije se, zabavlja, ode na kavu, na Bače, druži se... - priča nam Josipov otac Ivan, koji je sa suprugom Anitom i kćeri Anom (25) prije osam godina proživljavao najteže razdoblje u životu.

Reagirao na zapovijedi

Nakon rehabilitacije koju je prošao u Suvagu, gdje je pohađao govorne vježbe, i u Krapinskim toplicama, ugrađen mu je defibrilator u slučaju da opet doživi zastoj srca.

- Sjećam se fizioterapeutkinje Veronike, koja ga je u nekoliko dana od ugradnje neurostimulatora, koji mu je kasnije izvađen, digla na noge. Kad smo shvatili da je počeo reagirati na zapovijedi poput ‘Otvori oči, zatvori oči, isplazi jezik’, ponadali smo se. No znali su mi reći kako smo imali nevjerojatne sreće jer je ovo rijedak slučaj da se ovako oporavi u tako kratko vrijeme - kaže tata i dodaje da Josip i danas ide na vježbe kod logopeda, uči vježbe disanja, trenira.

Doktori su, dodaje, učinili sve što su mogli i na tome im svaka čast.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Svaka čast dr. Chudyju, kao čovjeku i kao liječniku, učinio je sve što je mogao učiniti i dobro je ispalo - kaže tata, a Josip dodaje: - Dr. Chudyja smo sreli jednom u Splitu. Vozio sam se s tatom na motoru, a onda sam odjednom osjetio da mi je netko stavio ruku na rame. No tata je krenuo dalje, a ja sam mu rekao da stane, da je to doktor. Pozdravite mi dr. Chudyja, neka mi bude živ i zdrav, i neka radi i dalje to što radi i spašava ljude. Pozdravite i doktora Deletesa - kaže nasmijani momak koji se najviše voli družiti s prijateljima iz škole koji su ostali uz njega.

Probudili su ga iz kome ugradivši mu elektrodu

Liječnici KB-a Dubrava 2011. godine uspjeli su mladog Josipa Kokeza iz Splita, tad 18-godišnjaka, vratiti u život nakon pet mjeseci kome.



Josip Kokez nenadano je zavšio u stanju vegetiranja nakon što mu je pozlilo tijekom nastave. Dva je mjeseca imao otvorene oči, ali nije doživljavao svijet oko sebe. Neurokirurg prof. dr. Darko Chudy Josipu je u tzv. parafascikularnu jezgru u talamusu, dijelu mozga koji je odgovoran za buđenje kore mozga i svijesti, uveo neurostimulator, elektrodu čiji su impulsi stimulirali dio mozga odgovoran za Josipovu svijest. Time su ga liječnici KB-u Dubrava probudili iz vegetativnog stanja.



Josip se brzo oporavljao uz pomoć neurostimulatora, koji su mu nekoliko mjeseci nakon operacije izvadili iz mozga. Zbog srca, koje je bilo u lošem stanju, ugrađen mu je i defibrilator te je tijekom oporavka išao i na neurorehabilitaciju kako bi vježbao govor.

Tim za pothvat dobio nagradu Ponos Hrvatske

Josip Kokez iz Splita zahvalan je prof. dr. Darku Chudyju i prof. Vedranu Deletisu što su mu znanjem i stručnošću spasili život. Liječnici su za svoj pothvat 2012. primili nagradu Ponos Hrvatske. Tad je dr. Chudy kazao kako mu je ta nagrada nova obveza te da će se zbog priznanja truditi još više.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: