'Neka ukinu boks! Nema borca na kojem se ne vide posljedice'

Nakon što je svijet sporta potresla još jedna tragedija, smrt 27-godišnjeg boksača Patricka Daya, mnogi se pitaju kako to spriječiti, što se uopće može napraviti da se poveća sigurnost boraca, sportaša koji su karijeru posvetili plemenitoj vještini.

Jer dok formula, primjerice, može uvesti zaštitne ograde, limitirati brzinu bolida, raditi na aerodinamici..., u boksu je manevarski prostor jako skučen. A tragedije se događaju...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što se zapravo zbiva u mozgu boksača?

- Udarci u glavu uzrokuju izravne ozljede, što su posjekotine i masnice, te one neizravne, koje dovode do toga da se vanjska ovojnica mozga omota oko manjeg središnjeg dijela mozga i leđne moždine. Boksačke rukavice ne pružaju nikakvu zaštitu od ovih ozljeda, naprotiv, one samo povećavaju masu šake, a time i energiju i ubrzanje rotacije - objasnio je prof. John Hardy s University Collegea u Londonu.

- U slučaju udarca u glavu krvna žila može puknuti i početi krvariti ili može izdržati ubrzanje i uzrokovati oštećenja u okolnom tkivu. Jaka krvarenja kod boksača izazivaju komu, a ponekad i smrt, dok oštećenja okolnog tkiva uzrokuju dugoročne posljedice koje se očituju s godinama: depresija, zloporaba alkohola i nasilničko ponašanje...

Hardy se prije pet godina našao na udaru boksačke javnosti jer je predložio da se boks potpuno zabrani. Kao i da se u hokeju ukinu nasilnici tzv. enforceri, a u drugim sportovima poput ragbija uvedu dodatne mjere zaštite i kontrole.

Foto: Instagram

- Mnogi ljudi profitiraju od boksa, osobito promotori i mediji koji pišu o borbama, a potom tračaju o patnjama bivših boksača i njihovih obitelji. Boks trebamo prepustiti ropotarnici povijesti kao što smo to učinili s javnim pogubljenjima - zaključio je u blogu u New Scientistu prof. Hardy.

Nedavno, kad je Mirko Cro Cop Filipović objavio kraj karijere i otkrio da je imao moždani udar, predstojnik Klinike za neurokirurgiju KB Dubrava prof.dr. Darko Chudy rekao je za 24sata:

- Udarci kakve primaju borci u MMA sportovima nisu normalni udarci, oni su višestruko jači. Svaki od njih može biti fatalan. Mozak pliva u tekućini, likvoru, i na taj je način zaštićen. Živčane stanice najosjetljivije su stanice u našem organizmu, a kod tako snažnih udaraca, kakve razmjenjuju sportaši u ringu, mozak zapravo udara u stijenke lubanje i dolazi do nagnječenja, kontuzija. To su zapravo brojna mikro kravrenja, i zato opet ističem da je svaki nokaut zapravo žestoki potres mozga.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prof.dr. Chudy dodao je da praktički nema niti jednog boksača na kojem se u starijoj dobi ne vide posljedice sporta kojim su se bavili. Najbolji primjer je Muhammad Ali, koji je obolio od Parkinsonove bolesti.

- Borilački sportovi odlični su za rješavanje stresa. U Americi je sport broj jedan za menadžere upravo boks. No to je sve preporučljivo u okvirima rekreativne varijante, a profesionalno bavljenje je i nosi velike zdravstvene rizike - zaključuje.

Foto: Instagram