Čudno, ali genijalno: Zašto su kuće u ovom danskom naselju raspoređene baš ovako?

Brøndby Haveby nalazi se u općini Brøndby, zapadno od danske prijestolnice, a projekt je nastao 1964. godine prema ideji krajobraznog arhitekta Erika Myginda.

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Njegova vizija bila je stvoriti prostor u kojem će stanovnici velikog grada imati vlastiti komadić prirode, ali i mjesto koje će poticati susrete, razgovore i osjećaj zajedništva među susjedima. Umjesto klasičnih ulica i pravilnih blokova, osmislio je kružni raspored vrtova koji i danas izgleda jednako futuristički kao i prije više od pola stoljeća.

Foto: Pinterest

Svaki veliki krug sastoji se od niza parcela u obliku trokuta koje se šire prema van, dok se u središtu nalazi zajednički prostor. Ideja nije bila samo estetska. Inspiraciju je Mygind pronašao u starim danskim selima, gdje su se ljudi okupljali oko zajedničkog bunara ili trga. U Brøndby Havebyju upravo kružni raspored potiče susjede da se češće susreću, razgovaraju i provode vrijeme zajedno, stvarajući snažniji osjećaj zajednice nego što je to slučaj u većini suvremenih naselja.

Iako fotografije ostavljaju dojam luksuznog stambenog naselja, Brøndby Haveby nije zamišljen za stalni život. Riječ je o sustavu vrtnih parcela i manjih kuća koje stanovnici koriste kao vikendice i mjesto za odmor, vrtlarenje i bijeg od gradske vreve tijekom toplijeg dijela godine. Većina vlasnika živi u Kopenhagenu ili okolici, a ovamo dolazi kako bi nekoliko dana provela u prirodi, uz vlastiti vrt, cvijeće, voćke ili povrtnjak.

Svaka parcela ima dovoljno prostora za mali vrt i kućicu, no postoje stroga pravila gradnje kako bi se očuvao izvorni izgled naselja. Upravo zahvaljujući tome Brøndby Haveby desetljećima zadržava prepoznatljivu geometriju koja je postala jedna od najfotografiranijih urbanističkih cjelina u Europi. Najpoznatije fotografije nastale su iz zraka, a upravo su snimke dronovima posljednjih godina ovo mjesto pretvorile u globalnu internetsku senzaciju.

Osim neobičnog izgleda, Brøndby Haveby često se navodi kao primjer uspješnog urbanističkog planiranja. Ideja da stanovnici velikih gradova imaju pristup zelenim površinama, mogućnost uzgoja vlastite hrane i prostor za druženje pokazala se dugoročno održivom. U vrijeme kada sve više ljudi traži ravnotežu između urbanog života i prirode, danski model mnogima služi kao inspiracija za razvoj sličnih projekata diljem svijeta.

Foto: Pinterest

Posjetitelji koji dolaze u Kopenhagen sve češće izdvoje vrijeme kako bi obišli ovo neobično naselje. Iako je iz ptičje perspektive prizor najimpresivniji, šetnja između uredno održavanih vrtova otkriva sasvim drugačiju atmosferu – mir, tišinu i osjećaj da se nalazite daleko od užurbanog gradskog života, iako je danska prijestolnica udaljena svega nekoliko kilometara.

Brøndby Haveby tako nije samo arhitektonska zanimljivost, već podsjetnik da dobro osmišljen prostor može utjecati na kvalitetu života jednako koliko i same građevine. Upravo zato ovi savršeni zeleni krugovi već desetljećima fasciniraju arhitekte, urbaniste, fotografe i putnike, dok njihove fotografije iznova obilaze svijet i bude pitanje – može li budućnost gradova izgledati upravo ovako?