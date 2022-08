Čudo na otoku: Mala udruga u napuštenoj školi pokreće velike ekološke i edukativne akcije

Došla je na Molat, vidjela u Zapuntelu praznu zgradu škole, osnovala knjižnicu, pokrenula likovne i dramske radionice te uredila prostor i organizirala izviđače da čiste okoliš!



Ovako je priču o jednoj udruzi i njenoj voditeljici Dini Popović sažeo Domagoj Jakopović Ribafish, kolumnist, novinar i gastro-bloger koji je protekle dvije godine, u sjećanje na svog prerano preminulog sinčića, odlučio plivanjem spojiti sve jadranske otoke. Plivao je Ribafish i do Zapuntela, pa upoznao djecu koja su u oživljenoj zapuntelskoj školi zadnja dva ljeta sudjelovala u mnogim uzbudljivim i kreativnim radionicama.



Za sve te projekte i volonterske akcije u Zapuntelu zaslužna je udruga Žaruljica. Ovogodišnje su aktivnosti krenule već početkom svibnja dolaskom zadarskih izviđača (Udruga izviđača Zarus), mladog odreda s malim brojem velikih entuzijasta koji pokreću promjene i u samom Zadru.

Nakon izviđača iz Zadra koji su u potpunosti očistili poznatu uvalu, divan Zarljan s pogledom na Velebit, na otok su stigli članovi zagrebačkog Odreda izviđača Sljeme.

Njihov je boravak i putovanje potpomognuto sredstvima Zadarske županije i uz pomoć Jadrolinije, kao i u 2021. godini.

Spavali su u uređenoj školi, gledali filmova pod zvijezdama, a održavali su i edukativne radionice u sklopu projekta Perspire, pod stručnim vodstvom dr.sc. biologije-mikrobiologija Ines Petrić i uz dvije znanstvenice s Instituta Ruđer Bošković.

Čistili su izviđači i uvalu Vodena Trata, kako je lokalci odavno zovu i rado se sjećaju kako je to nekada, u njihovoj mladosti, bila najljepša pješčana uvala na otoku, no zadnjih je godina pa čak i desetljeća pokrivena plastikom i dosta zapuštena. Pomogli su i mještani koji su smeće prevezli morskim putem i pomogli da se odloži u skladu s propisima.

Zapuntel je ove godine svjedočio i projektu RokOtok. Početkom sedmog mjeseca se ondje okupilo mnoštvo djece kako bi i tamo dočekali Domagoja Jakopovića Ribafisha. Plivali su, razgovarali, smijali se zajedno, a onda iz mora izronili i staru automobilsku gumu koja je na dnu živjela barem desetak godina. Kasnije je Ribafish nastavio prema Istu, a sam je projekt na Molatu bio dio projekta Vivat Zapuntel! u organizaciji udruge Žaruljica.

Od polovice srpnja pa do početka kolovoza, zapuntelsko je ljeto obogaćeno likovnom kolonijom, dramskim radionicama i jednom iznenadnom ekološkom akcijom čišćenja podmorja, ronilačkog kluba sv.Roko iz Zadra.

Likovna radionica održana je zahvaljujući velikoj volji i radu mladog profesora likovne kulture iz Zadra, Dina Colića. Korišten je stari prenamijenjeni materijal kako bi nastali zaigrani radovi koji su uljepšali nezavisnu zapuntelsku školu. Uslijedili su i kazališni sadržaji, pa su djeca na Molatu kreirala i izvela predstavu „Zapuntelsko lito (2022.)“, nakon radionica pod pedagoškim vodstvom Natalije Pećarine i udruge Teatrino kao partnera Žaruljici.

Projekte su financijski podržali Grad Zadar, Zadarska županija i Turistička zajednica grada Zadra, uz pomoć Jadrolinije pri prijevozu izviđača i toliko potrebne velike podrške lokalne zajednice.

