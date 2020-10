Po\u010deo je kombinirati post sa vje\u017ebanjem i drasti\u010dno je smanjio svoj unos kalorija. \u010cesto ga se moglo vidjeti kako u 2 ujutro tr\u010di na traci za tr\u010danje u teretani.

<p>Phelim Stack (29), iz Bristola, promijenio je svoj cijeli život nakon što ga je djevojka ostavila prije godinu i pol. Tada je imao 165 kila i samo je rastao. No već istu večer nakon prekida odlučio se promijeniti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (jedi i otopi salo):</p><p>Sljedeći dan učlanio se u lokalnu teretanu i počeo je mijenjati svoju prehranu. </p><p>- Samo sam htio da te kile nestanu jer su mi doslovno bile uteg oko vrata koji mi je zaokupljao misli. U glavi sam bio jako loše, ali odlučio sam da moja priča još nije gotova. Da sam se nastavio prežderavati, bio bih mrtav do 30. rođendana - rekao je Stack za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8805985/Man-dumped-girlfriend-26-stone-unveils-ripped-physique.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>Počeo je kombinirati post sa vježbanjem i drastično je smanjio svoj unos kalorija. Često ga se moglo vidjeti kako u 2 ujutro trči na traci za trčanje u teretani.</p><p>- Nisam ničemu dopustio da me zaustavi. Bio sam na misiji, a i mama mi je rekla da sam ja zapravo vrlo zgodan muškarac ispod svih tih kila - prisjetio se Phelim, kojega njegov petogodišnji sin danas zove 'Mišićavi tata'. </p><p>U početku je bio u depresiji, posebno kada je nekoliko tjedana nakon prekida saznao da njegova bivša već ima novog dečka. No otkrio je da mu vježbanje poboljšava raspoloženje.</p><p>- Prekid je vjerojatno bio nešto najgore što mi se dogodilo u životu. Balon u kojem je bio cijeli moj život, odjednom se rasprsnuo, a ja nisam imao pojma da me to čega. Nisam htio koristiti lijekove za depresiju i umjesto toga odlučio sam da ću vježbanje koristiti kao antidepresiv. Besplatni endorfin i dopamin bili su mi bolja opcija od kemikalija - ispričao je.</p><p>Već 18 mjeseci nakon što je počeo vježbati, Phelim je smršavio 75 kilograma i izgleda bolje nego ikad. Za sebe kaže da je novi čovjek, u teretani vježba šest puta tjedno, a svojoj rutini dodao je i bicikliranje i trčanje u prirodi. Nada se da će jednog dana sudjelovati u natjecanju Iron Man.</p><p>- Želim vidjeti ponos na licu svog sina - zaključio je Phelim, koji svoj napredak dijeli sa svijetom preko Instagrama te na taj način inspirira i druge da pobijede kilograme.</p>