Cura na Instagramu objasnila kako 'ispasti' bolje na fotkama

Bonnie Rodríguez Krzywicki savjete prezentira tako da stavlja dvije usporedne i naizgled slične fotografije. Jedna je primjer kako se to ne radi, a druga kako 'ispasti' bolje

<p><strong>Bonnie Rodríguez Krzywicki</strong> pokušava pokazati ljudima da fotogeničnost nije nešto što jesi, već nešto što trebaš postići. Ona dijeli jednostavne savjete, objašnjavajući kako što bolje izgledati na Instagramu, a ima već preko 621 tisuću pratitelja. Savjete prezentira tako da stavlja dvije usporedne i naizgled slične fotografije. Jedna je primjer kako se to ne radi, a druga kako 'ispasti' bolje. Ističe da se velike razlike čine suptilne promjene i to sve uz pomoć rekvizita te u promjeni govora tijela, piše <a href="https://www.boredpanda.com/look-good-photos-bonnie-rodriguez-krzywicki/?cexp_id=30496&cexp_var=3&_f=featured&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic" target="_blank">Bored Panda. </a></p><h2>1. 'Bambi' poza</h2><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></h2><h2>2. Jedna noga ispred druge</h2><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></h2><h2>3. Korak nazad i modni dodaci u prvom planu</h2><h2>4. Dobar položaj ruku</h2><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></h2><h2>5. Ako se osjećate naduto, izbjegavajte frontalne fotografije. Bočne fotografije su u ovom slučaju bolji izbor</h2><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></h2><h2>6. Izbjegavajte skrivanje tijela</h2><h2>7. Dodajte dašak dinamičnosti</h2><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></h2><h2>8. Dotaknite nešto oko sebe, u ovom slučaju balkon. Želite li istaknuti obline, podignite stražnjicu</h2><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></h2><h2>9. Što spontanije, to bolje</h2>